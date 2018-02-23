Türk akademisyene ICOMOS'ta önemli görev

'AKTİF BİR ŞEKİLDE FAALİYETLERİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ'

Senim Tanay

Yrd. Doç. Dr. Öniz, "İstanbul'da ICOMOS adına bir milli komitemiz var. Yaklaşık 2 sene önce ICOMOS Türkiye Milli Komitesi sualtı kültür mirası alanında bir komisyon kurulmasını istedi. Biz de bu komisyonun kuruluşunda görev yaptık. Sonrasında ICOMOS Uluslararası Sualtı Kültür Mirası Komisyonu'nda Türkiye'yi temsilen yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaya başladık ve geçen hafta itibariyle de ICOMOS Uluslararası Kültür Mirası Komisyonu'nun genel sekreterliğine atandık. Böylelikle 46 ülkenin resmen üye olduğu ICOMOS'un Uluslararası Sualtı Kültür Mirası Komisyonu'nda ikinci isim (başkandan sonra) olarak uluslararası bir görev yapmaya başladık" dedi.ICOMOS'un dünyada UNESCO'dan sonra sualtı kültür mirasına sahip çıkan en büyük sivil toplum örgütü niteliğinde, devletler tarafından oldukça önem verilen, her ülkede milli komiteleri olan bir kuruluş olduğunu vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Hakan Öniz,diye konuştu.