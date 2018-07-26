Türk akademisyenler Kore yemekleri finalinde

Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğretim elemanlarından Öğretim Görevlisi Şeyda Yayla ve Öğretim Görevlisi İsmail Konuk "2018 Kore Yemeği Yapma Yarışması"nın Türkiye ön elemesini geçerek finale kalan 12 yarışmacı arasında yer almayı başardı.

Finalde turunda yarışmacılara yemek yapımı için 1 saatlik süre verileceği ve yarışmacıların, yemek yapımını bitirdikten sonra 3 dakika boyunca jürilere yaptıkları yemekler hakkında sunum yapacakları açıklandı.

Kore Kültür Merkezi'nde 4 Ağustos Cumartesi günü saat 14.00’te düzenlenecek olan 2018 Kore Yemeği Yapma Yarışması finali, Ankara Kore Kültür Merkezi Açıkhava Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.