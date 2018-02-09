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Türk-Amerikan ilişkilerinde yeni kriz: Serkan Gölge

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Neuert, ABD-Türkiye ilişkilerinde son dönemde yaşayan gerilimlere bir yenisini daha ekledi. Nauert, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "ABD, Amerikan vatandaşı Serkan Gölge'nin, güvenilir deliller olmaksızın terör örgütüne üyelikten 8 Şubat tarihinden mahkûm edilmesinden derin kaygın duymaktadır" ifadesini kullandı.

09 Şubat 2018, Cuma 12:45
Türk-Amerikan ilişkilerinde yeni kriz: Serkan Gölge
ABD'nin terör örgütü FETÖ üyesi olarak mahkûm edilen Serkan Gölge hakkında iki ülke arasındaki tansiyonu yükseltmesi beklenen bir açıklama geldi. 

ABD Dışişleri Bakanı Sözcüsü Heather Nauert, ABD'nin Amerikan vatandaşı Serkan Gölge'nin 8 Şubat tarihinde mahkum edilmesinden derin kaygı duyduğunu söylerken, "Bu davayı ve OHAL altında yargı süreci devam eden diğer Amerikan vatandaşlarına ilişkin, yargı bağımsızlığı, kişinin adil yargılanma hakkı da dahil olmak üzere Türk anayasasıyla teminat altına alınmış haklarla ilgili ciddi kaygılara yol açan diğer davaları yakından takip etmeyi sürdüreceğiz. Türkiye'ye seyahat eden ya da Türkiye'de yaşayan Amerikan vatandaşlarının güvenliği, bizim için bir endişe kaynağı olmayı sürdürmektedir" ifadesini kullandı. 
 

AĞUSTOS 2016'DA TUTUKLANMIŞTI


Ağustos 2016'da Amerika'dan Hatay'a yakınların yanına gelen Serkan Gölge, "FETÖ'nün kripto elemanı olduğu, Türkiye'de cemaatin okullarında okuduğu ve daha sonra Amerika'da cemaatle olduğu ve ABD'ye ajanlık yaptığı" şeklinde gelen ihbar üzerine gözaltına alınıp tutuklanmıştı. 

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