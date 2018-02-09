Türk-Amerikan ilişkilerinde yeni kriz: Serkan Gölge

AĞUSTOS 2016'DA TUTUKLANMIŞTI

NASA'da çalışan ABD asıllı FETÖ'cü Türk tutuklandı!

Erdinç Şahin

'nin terör örgütüüyesi olarak mahkûm edilenhakkında iki ülke arasındaki tansiyonu yükseltmesi beklenen bir açıklama geldi.'nin Amerikan vatandaşı8 Şubat tarihinde mahkum edilmesinden derin kaygı duyduğunu söylerken, "Bu davayı vealtında yargı süreci devam eden diğer Amerikan vatandaşlarına ilişkin, yargı bağımsızlığı, kişinin adil yargılanma hakkı da dahil olmak üzereanayasasıyla teminat altına alınmış haklarla ilgili ciddi kaygılara yol açan diğer davaları yakından takip etmeyi sürdüreceğiz. Türkiye'ye seyahat eden ya da'de yaşayan Amerikan vatandaşlarının güvenliği, bizim için bir endişe kaynağı olmayı sürdürmektedir" ifadesini kullandı.Ağustos 2016'da Amerika'dan Hatay'a yakınların yanına gelen'nün kripto elemanı olduğu,'de cemaatin okullarında okuduğu ve daha sonra Amerika'da cemaatle olduğu ve ABD'ye ajanlık yaptığı" şeklinde gelen ihbar üzerine gözaltına alınıp tutuklanmıştı.