Türk askeri Yunan askerine Mehter Marşı ve İzmir Marşı dinletti

Erdinç Şahin

kayalıklarına sabah saatlerinde hücum botu ile gelerek çelenk bırakmak isteyen Yunan heyeti, bölgeye yaklaştırılmadı.Aralarında Yunan savunma bakanının da olduğu heyetaskerinin ikazı üzerine bölgeden uzaklaştırıldı. Yaşanan sıcak saatlerin ardından 4 sahil güvenlik botu, 2 savaş gemisi ve 1 helikopter Kardak kayalıkları çevresinde devriye atarak kuş uçurtmadı.Güvenlik seviyesinin en üst düzeye çıkarıldığı bölgede zaman zaman Kardak kayalıklarına yaklaşmaya çalışan yunan botu Türk sahil güvenlik ekipleri tarafından engellendi.Kendi karasularına çekilen yunan askerine Türk Sahil Güvenlik ekipleri telsizden mehteran hücum marşı ve İzmir marşını dinletti. Kardak çevresinde bulunan bir sahil güvenlik ekibinin ise bottan tazyikli su sıkarak Kardak çevresinde su kemeri oluşturduğu görüldü.