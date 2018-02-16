Türk askerlerinin yerini teröristlere ABD mi haber verdi?

Zeytin Dalı harekâtında 5 gün önce, Afrin’deki Raco ve Cinderes bölgelerindeki yoğun çatışmalarda, takviyeye giden ATAK helikopterlerinden birinin düşmesi ve çıkan çatışmada 12 askerin şehit edilmesinin ardından, Türk askerlerinin hareketliliğinin terör örgütü YPG’ye nasıl bildirildiğiyle ilgili tartışmalar yoğunlaştı

Türk askerlerinin yerini teröristlere ABD mi haber verdi?

RAPORLARDAKİ ÜS


İstihbarat raporlarına göre, terör örgütü YPG’nin en güçlü olduğu Kobani bölgesinde bulunan Haseke’nin kuzeydoğusundaki Rumeylan’da tarımsal ilaçlama pisti, YPG’ye silah desteği amacıyla askeri uçakların da inebileceği havaalanına dönüştürüldü.

Bu mini üssün, daha sonra istihbarat merkezine dönüştürüldüğü iddia edildi. Rapora göre, havaalanındaki 7 katlı bina, ABD tarafından takip ve izleme merkezine dönüştürüldü, uydu takip sistemleri kuruldu. Mobil ve taşınabilir nitelikteki bu cihazların zaman zaman bölge dışına da çıkarıldığı öne sürüldü.

Bölgedeki tüm hareketliliğin bu merkezden izlendiği ve Türkiye’nin operasyon gerçekleştirdiği bölgeye 200 kilometrelik mesafedeki bu üsten, anlık istihbarat paylaşımı yapıldığı iddia edildi.

İstihbarat raporunda, “YPG’ye silah yardımları için kullanılan, bu havaalanında bulunan 7 katlı bir binada ABD uydu takip sistemleri kurdu. Mobil ve taşınabilir nitelikteki bu sistemle, her türlü hareket takip ediliyor” denildi. Raporda, YPG’ye anlık istihbarat desteği verilen merkezlerden birinin de burası olduğu dile getirildi.


TÜRKİYE BELGELEDİ


Türkiye’nin bu merkezleri izlemeye aldığı, istihbarat akışının önlenmesi için sinyal bozucu sistemler kullandığı belirtilirken, yanıltıcı keşif uçuşlarının yapıldığı ifade edildi. Sınıra yakın bölgelerde mobil olarak kullanılan cihazların varlığının tespit edildiği de raporlarda yer aldı. Terör örgütüne yapılan desteğin kaynağının ABD olduğuna dair bilgilerin uluslararası platformlarda da paylaşıldığı ifade edildi.

(Hürriyet)


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