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Türk bayrağına sarılı Naim Süleymanoğlu'nun tabutunu öpen Leonidis kovuldu

Naim Süleymanoğlu’nun cenazesindeki görüntüleriyle akıllara kazınan Valerios Leonidis, Yunanistan Halter Milli Takımı antrenörlüğü görevinden alındı. Karar ülkede tartışma yarattı.

Türk bayrağına sarılı Naim Süleymanoğlu'nun tabutunu öpen Leonidis kovuldu
Yunan halterinin önemli ismi olan ve son olarak Naim Süleymanoğlu’nun cenazesindeki görüntüleriyle gündeme gelen Valerios Leonidis, ülkesinde işinden oldu. Yunanistan Halter Milli Takımı’nda antrenör olarak çalışan 51 yaşındaki usta ismin bu görevine son verildi.
 

RÜTBE DÜŞÜRME UYGULANDI

 
Yunanistan halterinin rüya takımı denilen 1990’lardaki ekipte kendisinin takım arkadaşı olan ve şu an halter federasyonu başkanlığı yapan Pyrros Dimas, Leonidis’in işine son veren isim oldu. Görevine son verildiği kendisine e-mail yoluyla bildirilen Valerios Leonidis’e rütbe düşürme yapıldı ve kendisi gelişim departmanında görevlendirildi.



Naim Süleymanoğlu’nun cenazesine katılan Leonidis’e soruşturma!Naim Süleymanoğlu’nun cenazesine katılan Leonidis’e soruşturma!
 

KARDEŞİ GÖREVE GETİRİLDİ

 
Kararın ülkede şaşkınlık yarattığı, Komşu’da konuyla ilgili yapılan yorumlarda Leonidis’in görevine son verilmesinin mantıklı bir gerekçesi bulunmadığı belirtildi. Yerine görev getirilen isimler de tartışma yarattı. 90’larda dopingle ilgili bazı itirafları olay olan Christos Konstantinidis, Leonidis’in pozisyonuna atanırken, başkan Dimas yardımcı antrenörlüğe de kardeşini getirdi.

Leonidis'ten Naim Süleymanoğlu açıklaması: 'Kendimi iyi hissetmiyorum' | Leonidis Türkiye'de!Leonidis'ten Naim Süleymanoğlu açıklaması: 'Kendimi iyi hissetmiyorum' | Leonidis Türkiye'de!
 

SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

 
Valerios Leonidis’in, kasım ayında hayatını kaybeden Naim Süleymanoğlu’nun cenazesine gelmesi hem Türkiye’de hem Yunanistan’da geniş yankı uyandırmıştı. Skorer’e verdiği röportajın ardından cenaze için Türkiye’nin yolunu tutan ve Naim’in tabutunu öpen efsane halterciye ülkesine döndükten sonra soruşturma açıldığı yönünde haberler çıkmış, ancak kendisi bunları yalanlamıştı. 



 


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