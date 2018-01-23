Türk bayrağına sarılı Naim Süleymanoğlu'nun tabutunu öpen Leonidis kovuldu

RÜTBE DÜŞÜRME UYGULANDI

Naim Süleymanoğlu’nun cenazesine katılan Leonidis’e soruşturma!

KARDEŞİ GÖREVE GETİRİLDİ

Leonidis'ten Naim Süleymanoğlu açıklaması: 'Kendimi iyi hissetmiyorum' | Leonidis Türkiye'de!

SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

Erdinç Şahin

Yunan halterinin önemli ismi olan ve son olarak’nun cenazesindeki görüntüleriyle gündeme gelen, ülkesinde işinden oldu.antrenör olarak çalışan 51 yaşındaki usta ismin bu görevine son verildi.Yunanistan halterinin rüya takımı denilen 1990’lardaki ekipte kendisinin takım arkadaşı olan ve şu an halter federasyonu başkanlığı yapanişine son veren isim oldu. Görevine son verildiği kendisine e-mail yoluyla bildirilen Valerios Leonidis’e rütbe düşürme yapıldı ve kendisi gelişim departmanında görevlendirildi.Kararın ülkede şaşkınlık yarattığı, Komşu’da konuyla ilgili yapılan yorumlarda Leonidis’in görevine son verilmesinin mantıklı bir gerekçesi bulunmadığı belirtildi. Yerine görev getirilen isimler de tartışma yarattı. 90’larda dopingle ilgili bazı itirafları olay olan Christos Konstantinidis, Leonidis’in pozisyonuna atanırken, başkan Dimas yardımcı antrenörlüğe de kardeşini getirdi.’in, kasım ayında hayatını kaybeden’nun cenazesine gelmesi hem Türkiye’de hem Yunanistan’da geniş yankı uyandırmıştı. Skorer’e verdiği röportajın ardından cenaze için Türkiye’nin yolunu tutan ve Naim’in tabutunu öpen efsane halterciye ülkesine döndükten sonra soruşturma açıldığı yönünde haberler çıkmış, ancak kendisi bunları yalanlamıştı.