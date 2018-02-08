Türk bilim insanları karaciğer kanserinin haritasını çıkaracak

KANSER HÜCRELERİ YENİDEN NORMALE DÖNÜŞÜYOR

SAYISAL VERİLER ORTAYA ÇIKACAK

Senim Tanay

veüzerine araştırmalar yapmak için 2014 yılında kurulankansere neden olan hücreleri araştırıyor.Karaciğer kanseri ile ilgili çalışmalarını Amerika’ya taşıdıklarını belirten Maltepe Üniversitesi Kanser ve Kök Hücre Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ranan Gülhan Aktaş, "Çalışmalarımızı 3 aşamada yapıyoruz. En önemli çalışmamız Amerika’daki bilim insanlarıyla birlikte yürüttüğümüz ve TÜBİTAK´IN desteklediği ’hücrelerin farklılaşması’ çalışması" dedi.Kanser hücrelerinin normal hücrenin farklılaşması sonucu ortaya çıkan canavar hücreler olduğunu belirten Prof. Dr. Ranan Gülhan Aktaş, bu hücreleri laboratuvar ortamında incelediklerini ve çalışmaları Amerikalı bilim insanlarıyla birlikte yürüttüklerini söyledi.Çalışmalarında öncelikle karaciğer kanseri üzerine yoğunlaştırdıklarını ifade eden Prof. Dr. Ranan Gülhan Aktaş, "Karaciğer kanseri hücrelerinin bazı özelliklerinin yeniden normal karaciğer hücrelerine dönüşebildiğini gösterdik. Bu sırada hücreler nasıl yollar izliyor onu inceliyoruz. Normale döndükçe hangi genetik özellikleri değişiyor? Elde ettiğimiz sayısal verilerle bir kanser haritası çıkarmayı hedefliyoruz.Bu haritayı kanser tanısında, tedavisinde kullanılabileceğiz. Amerika’da devam eden çalışmamızda ise özel bir karaciğer kanser hücresi üzerinde çalışıyoruz. Bu canlı hücreler içerisinde proteinin nasıl sentezlendiğini canlı olarak gösterebiliyoruz. Bu sayede 'Bir kanser hücresinin içinde neler oluyor, nasıl durdurabiliriz’i görüntülü olarak gösteriyoruz. Bu çalışmalarımızın bir kısmını da merkezimizde devam ettireceğiz" diye konuştu.Çalışma kapsamında karaciğer kanserinde etkili 84 geni incelediklerine dikkat çeken Prof. Dr. Ranan Gülhan Aktaş, çalışmanın sonuçları hakkında şu bilgileri verdi: