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Türk bilim insanları karaciğer kanserinin haritasını çıkaracak

Türk bilim insanları karaciğer kanserine neden olan hücrelerin haritasını çıkaracak. Maltepe Üniversitesi Kanser ve Kök Hücre Araştırma Merkezi Müdürü Prof.Dr. Ranan Gülhan Aktaş, "Karaciğer kanserine neden olan 84 geni inceledik. Bunların 16’sında değişiklik oldu. 2 yıllık çalışma sonunda elimizde kanser haritası olacak" dedi

08 Şubat 2018, Perşembe 11:43
Türk bilim insanları karaciğer kanserinin haritasını çıkaracak
Kanser ve kök hücre üzerine araştırmalar yapmak için 2014 yılında kurulan Maltepe Üniversitesi Kanser ve Kök Hücre Araştırmaları Merkezi (MÜKKAM) kansere neden olan hücreleri araştırıyor.

Karaciğer kanseri ile ilgili çalışmalarını Amerika’ya taşıdıklarını belirten Maltepe Üniversitesi Kanser ve Kök Hücre Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ranan Gülhan Aktaş, "Çalışmalarımızı 3 aşamada yapıyoruz. En önemli çalışmamız Amerika’daki bilim insanlarıyla birlikte yürüttüğümüz ve TÜBİTAK´IN desteklediği ’hücrelerin farklılaşması’ çalışması" dedi.

KANSER HÜCRELERİ YENİDEN NORMALE DÖNÜŞÜYOR

Kanser hücrelerinin normal hücrenin farklılaşması sonucu ortaya çıkan canavar hücreler olduğunu belirten Prof. Dr. Ranan Gülhan Aktaş, bu hücreleri laboratuvar ortamında incelediklerini ve çalışmaları Amerikalı bilim insanlarıyla birlikte yürüttüklerini söyledi.

Çalışmalarında öncelikle karaciğer kanseri üzerine yoğunlaştırdıklarını ifade eden Prof. Dr. Ranan Gülhan Aktaş, "Karaciğer kanseri hücrelerinin bazı özelliklerinin yeniden normal karaciğer hücrelerine dönüşebildiğini gösterdik. Bu sırada hücreler nasıl yollar izliyor onu inceliyoruz. Normale döndükçe hangi genetik özellikleri değişiyor? Elde ettiğimiz sayısal verilerle bir kanser haritası çıkarmayı hedefliyoruz.



Bu haritayı kanser tanısında, tedavisinde kullanılabileceğiz. Amerika’da devam eden çalışmamızda ise özel bir karaciğer kanser hücresi üzerinde çalışıyoruz. Bu canlı hücreler içerisinde proteinin nasıl sentezlendiğini canlı olarak gösterebiliyoruz. Bu sayede 'Bir kanser hücresinin içinde neler oluyor, nasıl durdurabiliriz’i görüntülü olarak gösteriyoruz. Bu çalışmalarımızın bir kısmını da merkezimizde devam ettireceğiz" diye konuştu.

SAYISAL VERİLER ORTAYA ÇIKACAK

Çalışma kapsamında karaciğer kanserinde etkili 84 geni incelediklerine dikkat çeken Prof. Dr. Ranan Gülhan Aktaş, çalışmanın sonuçları hakkında şu bilgileri verdi:

"Bu genlerin 16’sında uyguladığımız yöntemler sonunda değişiklikler oldu. Bu da çok heyecan verici bir gelişme. TÜBİTAK’ın desteğiyle biz bu çalışmalara 2 yıl daha devam edeceğiz. Amerika’da da bu çalışmaların bir uzantısını yapacağız. Çalışmamız 2 yılda sonuçlanacak. Artık bir haritamız olacak. Karaciğer kanser hücreleri normal hücrelere döndüğünde nasıl değişiyor. Bunun yer alacağı bir harita çıkaracağız. Çalışmalar sonucu sayısal veriler ortaya koyacağız."

İlknur SARGUT-Ömer HASAR/DHA

 


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