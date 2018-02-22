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Türk çiftin dereceleri değil, kostümleri konuşuldu

2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda artistik buz pateninde Türkiye'yi temsil eden Alisa Agafonova ile Alper Uçar, buz dansı serbest programda 19'uncu olurken, temsilcilerimizin kostümleri gündem yarattı

Türk çiftin dereceleri değil, kostümleri konuşuldu
Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların 11. gününde, artistik buz pateni serbest programda mücade Alisa Agafonova ile Alper Uçar ikilisi piste çıktı.

Türkiye'nin Kış Olimpiyatları tarihinde serbest programa kalan ilk buz dansı çifti konumundaki milli sporcular, toplam 147.18 puanla 19'uncu sıranın sahibi oldu.

DIŞ BASINDAN KOSTÜM ELEŞTİRİSİ


Alisa Agafonova ile Alper Uçar çiftinin derecelerinden çok kostümleri konuşuldu.

Reuters'ın yayımladığı yazıda, Türk sporcuların kıyafetleri 'muhafazakâr' bulunduğu için eleştirildi. Türk sporcuların kıyafetlerinin 'Eski Mısır'ı andırdığı iddia edilirken, bugüne kadar buz pateni pistinde giyilen en kapalı kıyafetler olduğu yorumu yapıldı.

'NE İSTERSEM ONU GİYERİM'


Ukrayna doğumlu Alisa Agafonova ise konu hakkında, Müslüman bir ülke için mücadele ettiğini dile getirirken, 'Açık görüşlü ülkeyiz, benim için problem yok, ne istersem onu giyerim' ifadelerini kullandı.

Haberde ise Türkiye Olimpiyat Komitesi'nin kostümleri için herhangi bir özel talimat vermediği de aktarıldı.

Alper Uçar ise 'Türkiye, bir kısmı Ortadoğu bir kısmı ise Avrupa'da yer alan bir ülkedir. Biz geniş bir kültür mozaiğine sahip bir ülkeyiz. Kostümü andıran geleneksel kıyafetlerimiz de her zaman çok ilgi görmüştür. Biz demokratik bir ülkeyiz. Bu yüzden her zaman desteklendik ve bu konuda hiçbir baskıyla karşılaşmadık. Her zaman bizi destekliyorlar, o yüzden buradayız' dedi.


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