Türk DJ Ümmet Özcan’dan dünyada yeni başarı

Ümmet Özcan Kimdir?

Nazlı Erdol

DJ Ümmet Özcan, Koreli şarkıcıile yayınladıkları ‘’’’ ile dünya listelerinde en üst sıraya oturdu. Ümmet Özcan Hyo’nun deneyiminde sadece elektronik sesler kullanmayıp gerçek enstrümanlara da yer verdi. Single iTunes’da 9 ülkede 1. sıraya yerleşip, YouTube’da ise 1 milyonu aşkın izlenme sayısıyla kısa süre içersinde büyük ses getirdi.Üç versiyon olarak yayınlanan single’ın İngilizce versiyonundaki klibinde kadın dayanışması, kendinle barışık olmak ve feminizm notaları bulunurken, Hyo kıyafetleri ve cesur danslarıyla dikkat çekiyor.2011 yılında yayınladığı ‘’ parçasıyla Beatport’da liste başı olarak yedi hafta geçiren DJ, böylelikle adını dünya sahnesinde duyurmaya başladı. Özcan, bu başarıyı arka arkaya gelen hit’lerle perçinledi.2012 yılında ‘’ isimli single’ı’ta düzenlenen meşhur Electric Daisy Carnival’ın en çok çalınan parçası olurken, bir sonraki sene yayınlanan W&W ortaklığı ‘’ ise Ultra Music Festivali’ne damga vurdu. Dünyanın önemli festivallerinde yer alan Özcan, meşhur DJ’lerin de desteğini alarak, yaptığı önemli işbirlikleriyle popülaritesini perçinledi.Özcan’ın R3hab’le beraber prodüktörlüğünü üstlendiği ‘Revolution’ yine Beatport listelerinde birinci sıraya tırmanırken, DJ Mag tarafından 2015’in en iyi DJ’leri seçilen Dimitri Vegas & Like Mike’la Fatboy Slim’in ‘Eat Sleep Rave Repeat’ şarkısına yaptıkları remix, prodüktörün hit’leri arasındaki yerini aldı.2014 ve 2015, Ümmet Özcan’ın adını tüm EDM camiasına duyurduğu yıllar oldu. Bu dönemde ‘Raise Your Hands’, ‘Superwave’ ve ‘Smash’ gibi hit’leri hep listebaşı olan DJ, EDC, Tomorrowland, Creamfields ve Global Gathering gibi dünyanın hatırı sayılır dans müzik festivallerinde de sahne aldı. Dimitri Vegas & Like Mike’la işbirliğini yeni bir parçayla da devam ettiren Özcan, Martin Garrix, Tiesto, David Guetta, Avicii, Steve Aoki ve Calvin Harris gibi dünya devlerinin de desteğini aldı.2014 yılında DJ Mag’in merakla beklenen ‘’ listesinde 31. sırada yer alarak en büyük çıkış yapan DJ olan, 2015 yılında da listede yine 36. sırada kendisine yer bulurken 2016 yılında 19. sıraya yükseldi.