Türk doktordan gereksiz antibiyotiğin önüne geçecek çalışma

YAŞADIĞI HASTALIKTAN YOLA ÇIKTI

UYGUN OLAN ANTİBİYOTİK 1 SAATTE BELİRLENİYOR

ÇALIŞMA 5-10 YIL SÜRECEK

Senim Tanay

Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Bölümü Araştırma Görevlisi, kanserin erken teşhisi için ucuz, hızlı ve cep telefonuyla uyumlu geliştirdiği test çalışmalarıyla dünyanın saygın bilim dergilerinden MIT Technology Review tarafından 2015'te "tıpta ve biyolojide çığır açan" liderlerden biri olarak seçildi.Başarılı çalışmalarını sürdüren Durmuş, ilkokul 3. sınıfta enfeksiyonel bir hastalık geçirdiğini, tedavisinin de 5. sınıfın sonuna kadar devam ettiğini söyledi. Yaklaşık 3 yıllık tedavisi boyunca vücuttaki bakterilerin yok edilmesi için farklı antibiyotikler kullandığını belirten 33 yaşındaki Naşide GözdeDurmuş, doktorların her seferinde "Bu ilacı deneyelim, geçer mi bakalım" dediğini aktardı.Üniversitedeki moleküler biyoloji eğitiminde bakteri direncinden etkilendiğini, o nedenle farklı antibiyotikler kullandığını ve tedavinin uzadığını fark ettiğini ifade eden Naşide Gözde Durmuş, bu tecrübenin kendisini bakteriyle mücadelede hangi antibiyotiğin işe yarayacağının kısa sürede belirlenmesi, her hastaya kendi bakterisine göre ilaç tedavisi uygulanması konusunda çalışmaya yönlendirdiğini dile getirdi.Çalışmasında manyetik levitasyonla (bir cismin elektromanyetik alan tarafından havaya kaldırılması, havada tutulması olayı) uçurduğu hücrelere ilaç taraması yaptığını aktaran Naşide GözdeDurmuş, ilacın etki göstermesi üzerine canlılığını yitiren hücrelerin düştüğünü, ilaca direnç gösterenlerin ise havada kalmaya devam ettiğini anlattı.Laboratuvar deneylerinde bakterilerin antibiyotiğe gösterdiği tepkilerin bu yolla belirlenmesinde başarı sağlandığı ifade eden Naşide GözdeDurmuş,diye konuştu.Dr. Naşide GözdeDurmuş, testlerin devam ettiğini ve geliştirilecek cihazın hastaların kullanımına sunulabilmesi için ise 5-10 yıllık bir sürece ihtiyaçları olduğunu sözlerine ekledi.