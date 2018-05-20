Türk düşmanları Selanik Belediye Başkanı'nı dövdü!
Türkler ve Atatürk hakkındaki olumlu ifadeleriyle bilinen Selanik Belediye Başkanı Butaris, aşırı milliyetçilerden dayak yedi
Selanik Belediye Başkanı Yannis Boutaris, Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı sırasında Anadolu'da öldürülen Rumları anmak için düzenlenen etkinliğe katıldı.
TEKME VE ŞİŞELERLE DÖVDÜLER
Onlarca Türkiye düşmanı, yeterince milliyetçi bulmadıkları Boutaris'in eylemden ayrılmasını istedi. Daha sonra da yere düşürdükleri 75 yaşındaki adamı tekme ve şişelerle dövdüler.
Dün Selanik'te gerçekleşen saldırının ardından hastaneye kaldırılan Boutaris'in kafa, sırt ve bacaklarından yaralandığı duyuruldu. Boutaris, "Tekmelediler, yumrukladılar. Bu aşağılık bir saldırıydı ama iyiyim" dedi.
ÇİPRAS DA KINADI
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras da yaptığı açıklamada saldırganları "aşırı sağcı haydutlar" olarak tanımladı.
Irkçılık ve milliyetçiliğe karşı olan Boutaris, "Her zaman söylerim, Türklerle kardeşiz" ve "Atatürk Türk olabilir, ama önce Selanikli. Büyük bir şahsiyet" gibi ifadeleriyle tanınıyor.