Bu yıl 90'ıncı yaşını kutlayan TED, 15 bin kişiyle (38 TED Okulu, TED Üniversitesi, spor takımları, mezun dernekleri, akademik kadrosu, öğrencileri, velileri, gönüllüleri, mezunları, öğretmenleri, genel merkez çalışanları) milli bayram bilincini yeniden yükseltmek, görevini ve ödevini yerine getirmek için 18 Mayıs Cuma günü saat 12.00'de Anıtkabir'de olacak.

Anıtkabir töreni sonrasında tüm TED Ailesi, TED Ankara Koleji'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Gençlik Festivali için İncek Kampüs'te toplanacak. Festival kapsamında spor müsabakalarından, sanat etkinliklerine, dans gösterilerinden, atölyelere kadar pek çok alternatif yer alırken gençler Türkiye'nin en sevilen gruplarından Manga konseri ile eğlenceli zaman geçirecek.

19 Mayıs Cumartesi günü ise TED Ankara Koleji İncek Kampüsü'nde 15 bin kişilik geçit töreninin ardından, Ata'mızın en sevdiği danslar olan vals ve zeybek gösterileri TED öğrencileri tarafından stadyumda sahnelenecek.

19 Mayıs Gençlik Festivali Programı

18 Mayıs Cuma

12.00 Anıtkabir ziyareti, Atatürk'ün Mozolesine Çelenk Sunulması ve Tören

14.30 Spor ve Sanat Etkinlikleri, TED Ankara Koleji

17.00 Manga Konseri

19 Mayıs Cumartesi

09.15 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Töreni, TED Ankara Koleji

13.30 Ödül Töreni, Spor Sanat Merkezi Kırmızı Salonu