Türk dilini, kültürünü, sanatını, tarihini ve Türkiye’nin milli ve yerli değerlerini tanıtmak üzere önemli projelere imza atan Yunus Emre Enstitüsü (YEE), bu kez de Türk Film Haftaları projesine imza attı. Proje kapsamında, Yunus Emre Enstitüsü dünyanın en güçlü sanat sektörü haline gelen sinema ile dünyanın farklı coğrafyalarında Türk Film Haftaları gerçekleştirecek. Enstitü, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteği ile Türk kültürünü ve değerlerini dünyaya sinema aracılığı ile tanıtacak.

AÇILIŞ 'AYLA' İLE OLACAK

Türk Film Haftalarının ilki yarın (23 Mayıs 2018) Hırvatistan’ın Zagreb şehrinde başlayacak. 23-27 Mayıs tarihleri arasında Zagreb’in tarihi çiçek meydanındaki en eski ve prestijli sinema salonu olan Avrupa Sinemasında gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında, geçmişten bugüne 10 farklı Türk filmi sinemaseverlerle buluşacak.

Türk Film Haftalarının açılışı, Uluslararası film festivallerinden ödüllerle dönen “AYLA” filmi ile yapılacak. Hafta boyunca gösterilecek tüm filmler ücretsiz olarak sinemaseverlere gösterilecek.

GÖSTERİMLER 11 FARKLI ÜLKEDE YAPILACAK

Türk Film Haftalarında, Amman, Beyrut, Budapeşte, Bükreş, Kazan, Londra, Rabat, Tahran, Viyana, Varşova, Zagreb’te, Balık, Bana Masal Anlatma, Korkuyorum Anne, Mavi Bisiklet gibi dünden bugüne Türk sinemasının önemli yapımları sergilenerek, Türk sinema tarihine saygı duruşunda bulunulacak. Ayrıca etkinlik kapsamında sektörünün atardamarı olan kısa filmlere de yer verilecek. Film gösterimlerinin yanı sıra oyuncu, yönetmen, senarist, yapımcı buluşmaları/söyleşileri, atölye çalışmaları, Türk mutfağı etkinlikleri, sinema afiş ve obje sergileri gibi birçok etkinlik düzenlenerek farklı kültürlerin kaynaşması sağlanacak.