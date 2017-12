Türk firması Canovate dünyada ilk 10'a girdi

4 KITADA 71 ÜLKEYE İHRACAT

Senim Tanay

Yeşilköy’deki İstanbul Fuar Merkezi’nin (İFM) 9. ve 10. salonlarında ziyaretçilerini ağırlayan fuara, 30 farklı sektörden 175 firma katıldı.Türkiye'nin ilk ve tek resmi şehir fuarı olma özelliği bulunan KASTEXPO Fuarı’nın açılışına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş ve protokol ile Canovate Group Yönetim Kurulu Başkanı Can Gür’ün aralarında bulunduğu iş adamları katıldı.Türkiye’nin ve dünyanın ileri gelen Ar-Ge ve inovasyon odaklı global firmalarından birisi olduklarını kaydeden Canovate Group Yönetim Kurulu Başkanı Can Gür, “Geçen 20 yılda, ar-ge’ye 20 milyon doların üzerinde yatırım gerçekleştirdik. Ar-Ge’ye her yıl, 1-1.5 milyon dolar arasında kaynak ayırmaya devam edeceğiz” dedi.Canovate Group açısından 2017 yılının global pazarlarda atılım yılı olduğunu ifade eden Can Gür, konuşmasına şöyle devam etti: "Canovate olarak 2017’de, üretim kapasitemizin yüzde 66’sını 4 kıtada 71 ülkeye ihraç ettik ve cirosal olarak yüzde 48 büyüme sağladık. Avusturya, Danimarka, İspanya, Suudi Arabistan, Umman, Filipinler, Nijerya, Etiyopya, Sudan gibi birçok ülkeye veri merkezleri ihraç ediyoruz. Yine, Suudi Arabistan Endonezya, Fas, Cezayir, Hollanda, Almanya, Fransa, Şili, Guantanamo gibi birçok ülkeye FTTH (evlere kadar fiber) ihracatı yapıyoruz. 2018 yılında dünyadaki mevcut pazarlarımızın yanı sır özellikle Amerika pazarında ciddi bir tanıtım ve pazarlama faaliyeti yürütmeyi planlıyoruz. Canovate Group olarak, bilişim ve iletişim konularında, Türkiye’yi 4 kıtada en iyi şekilde temsil etmenin haklı gururunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu.