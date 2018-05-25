Beyaz Saray Basın Sözcülüğü, 11 Mayıs'ta Yemen açıklarında seyrederken üzerinde patlama meydana geldiği bildirilen Türk kargo gemisiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Açıklamada, söz konusu olayın Husilerin füze saldırısı olduğu iddia edildi ve bunun yakından takip edildiği kaydedildi.

"ALARMA GEÇTİK"

Açıklamada, "Yemen'in Salif Limanına 50 bin ton buğday götürmeye çalışan bir Türk kargo gemisinin 70 mil (112 kilometre) açıkta Husilerin füze saldırısına uğramasından dolayı alarma geçtik" ifadesine yer verildi.

İRAN'I HEDEF ALDI

Açıklamanın sonunda ise İran hedef gösterilerek, İran Devrim Muhafızları'nın bölgedeki çatışmaları artırdığı ve İran destekli Husi bölgelerinin sefalet içinde olduğu kaydedildi.

DIŞİŞLERİNDEN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türk gemisini hedef alan saldırıda can kaybı veya yaralanma meydana gelmediğini belirtti.

Sözcü Aksoy, "Tamamı Türk vatandaşı 23 mürettebatın bulunduğu gemide saldırı sonucunda herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmemiştir. Uzmanlarımızın söz konusu olayla ilgili tetkik ve araştırmaları sürmekte olup, bu incelemelerin sonuçları bilahare kamuoyuyla paylaşılacaktır."

NE OLMUŞTU?

11 Mayıs'ta Yemen açıklarında meydana gelen olayda İnce İnebolu adlı Türk kargo gemisinde bilinmeyen bir nedenle patlama olduğu bildirilmişti. Olayın ardından, Yemen’de Husi güçlere karşı kurulan Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon sözcüsü, “Koalisyon güçleri olay hakkında inceleme başlattı ve gemide içten dışa doğru bir patlama olduğu tespit edildi.” ifadesini kullanmıştı.



