Türk hacker grubu İsrailli eski müsteşarın Twitter hesabını hackledi

Kendilerini "Ayyıldız Tim" olarak isimlendiren Türk hacker grubu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya yakınlığıyla bilinen eski Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Dore Gold’un Twitter hesabına yerel saatle 22:47 sularında siber saldırı düzenledi.

21 Ocak 2018, Pazar 08:55
Türk hacker grubu İsrailli eski müsteşarın Twitter hesabını hackledi
Eski İsrail Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Dore Gold’un hesabını ele geçiren hacker grubu, “Hesabınız Türk Siber ordusu Ayyıldız Tim tarafından hacklenmiştir. Verileriniz ve özel mesajlarınız ele geçirildi. Türkler neler yapıldığını ya da neyin şeytani olduğunu asla unutmayacak.” mesajını yayınladı. 

KUDÜS İSRAİL'İN BAŞKENTİ OLAMAZ

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü “İsrail’in başkenti” olarak tanımasına göndermede bulunan “Ayyıldız Tim” isimli hacker grubu, Gold’un hesabından, “Kudüs İsrail'in başkenti olamaz. Çünkü Kudüs Müslümanlar için kutsaldır ve Filistin'in toprağıdır.” şeklinde mesaj verildi. 

Ayyıldız Tim ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK'ya yönelik Zeytin Dalı Harekatı’na da destek amacıyla Gold’un hesabından, “Türkiye Afrin konusunda haklıdır asparagas haberler haber sayılmaz, orada teröristler hedef alınıyor siviller değil.” ifadelerini kullandı. 

Saatlerce hackli şekilde kalan Gold’un hesabına yapılan saldırı, İsrail basınında da geniş yer buldu. 

Hacklenen hesabın, uzun bir süre sonra yeniden, “Twitter hesabımın, hacklendikten sonra geri dönmesinden mutluyum. Beni haberdar etmek için benimle iletişime geçenlere teşekkür ederim. Bana bildirmek için iletişim kuranlara teşekkür ederim. Bu, İsrail, Kudüs adına ve bölgesel güvenlik tehditlerine karşı konuşmaya devam etme kararımı güçlendirmeye yarıyor.” mesajıyla normal seyrine döndüğü görüldü.

AA


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