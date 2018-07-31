Türk hakemler UEFA seminerine katılacak

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, UEFA elit kategoride yer alan FIFA kokartlı Cüneyt Çakır, 1. kategoride bulunan Hüseyin Göçek ile Halis Özkahya ve kadın hakemler 1. kategorideki Melis Özçiğdem'in katılacağı UEFA Üst Düzey Hakem Sezon Öncesi Hazırlık Semineri, yarın başlayacak.

TESTE TABİ TUTULACAKLAR

İsviçre'nin Nyon kentinde 3 Ağustos Cuma gününe kadar sürecek seminerde, geçen sezon UEFA organizasyonlarında oynanan müsabakalarda edinilen deneyimler ve yeni sezonla ilgili önemli mesajlar hakemlere aktarılacak. Hakemler, ayrıca Yo-Yo testine tabi tutulacak.

AA







