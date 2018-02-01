Türk halk müziği sanatçısı Aliye Akkılıç hayatını kaybetti (Aliye Akkılıç kimdir?)

ALİYE AKKILIÇ KİMDİR?

Çiğdem Saltık

85 yaşındaki sanatçının bugün defnedildiğini sosyal medya hesabından duyurany, ''Türk halk müziği, ekol olmuş sanatçılarından birini kaybetti! Yurttan Seslerin üyesi ve Muzaffer Sarısözen'in yaşayan son öğrencilerinden olanbugün sabaha karşı 85 yaşında vefat etti. Bir neslin türküleri sevmesinde o güzel sesinin ve yorumunun katkısı büyük olan Akkılıç'ın cenazesi, öğlen namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi. Mekânı cennet olsun inşallah'' ifadelerini kullandı.1954 yılında, TRT Ankara Radyosu'nun açtığı sınavı kazanarak sanat hayatına adım atan, Yurttan Sesler'in en sevilen icracılarından biri olarak hafızalara kazınmış, söylediği uzun havalar ve derlediği türküler halk tarafından büyük beğeni görmüştü.1981 yılında TRT'den emekli olan, o günden sonra sadece özel yayınlarda dinleyicileriyle buluşmuştu.'ın en bilinen eseri Ela Gözlüm Ben Bu Elden Gidersem adlı eserdi.