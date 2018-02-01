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Türk halk müziği sanatçısı Aliye Akkılıç hayatını kaybetti (Aliye Akkılıç kimdir?)

Duyurduğu kötü haberler nedeniyle 'Sanat dünyasının felaket tellalı' olarak anılan ses sanatçısı Onur Akay, Türk halk müziğinin usta sanatçısı Aliye Akkılıç'ın hayatını kaybettiğini duyurdu

01 Şubat 2018, Perşembe 17:34
Türk halk müziği sanatçısı Aliye Akkılıç hayatını kaybetti (Aliye Akkılıç kimdir?)
85 yaşındaki sanatçının bugün defnedildiğini sosyal medya hesabından duyuran Onur Akay, ''Türk halk müziği, ekol olmuş sanatçılarından birini kaybetti! Yurttan Seslerin üyesi ve Muzaffer Sarısözen'in yaşayan son öğrencilerinden olan Türk halk müziğinin usta ismi Aliye Akkılıç, bugün sabaha karşı 85 yaşında vefat etti. Bir neslin türküleri sevmesinde o güzel sesinin ve yorumunun katkısı büyük olan Akkılıç'ın cenazesi, öğlen namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi. Mekânı cennet olsun inşallah'' ifadelerini kullandı.

ALİYE AKKILIÇ KİMDİR?


1954 yılında, TRT Ankara Radyosu'nun açtığı sınavı kazanarak sanat hayatına adım atan Aliye Akkılıç, Yurttan Sesler'in en sevilen icracılarından biri olarak hafızalara kazınmış, söylediği uzun havalar ve derlediği türküler halk tarafından büyük beğeni görmüştü.

1981 yılında TRT'den emekli olan Aliye Akkılıç, o günden sonra sadece özel yayınlarda dinleyicileriyle buluşmuştu.

Aliye Akkılıç'ın en bilinen eseri Ela Gözlüm Ben Bu Elden Gidersem adlı eserdi.




 


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