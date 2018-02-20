Türk iş adamı yıllar sonra çocuklarının farklı babaları olduğunu öğrendi

Almanya'da yaşayan işadamı 32 yaşındaki Y.E., eşi B.E.'den boşandıktan sonra 2 çocuğu için 'soybağının reddi' davası açtı. Davada 6 ve 8 yaşındaki kardeşlere yapılan DNA testinde, yıllardır büyüttüğü çocukların Y.E.'den değil farklı 2 erkekten olduğu ortaya çıktı

Türk iş adamı yıllar sonra çocuklarının farklı babaları olduğunu öğrendi
Almanya'nın Frankfurt kentinde yaşayan ve hazır gıda ürünleri ticareti yapan işadamı Y.E., kendisiyle aynı yaştaki B.E. ile 2007 yılında hayatını birleştirdi. Zaman içinde çiftin anlaşmazlıkları, 2 çocuğun dünyaya gelmesine rağmen artınca, evlilikleri uzun sürmedi. Frankfurt Mahkemesi'nce, açılan davada çiftin boşanmalarına karar verildi.

İkinci davada şaşkına çeviren gerçek ortaya çıktı
 

Boşanma davası kararının kesinleşmesinden sonra Y.E., çocuklarıyla ilgili duyduğu birtakım iddialar üzerine bu kez de 'soybağının reddi' için yine Frankfurt'ta dava açtı. Açılan dava sonrasında mahkeme heyetinin kararıyla 6 ve 8 yaşında olan 2 çocuk için DNA testi yapıldı. Testin sonuçları ise Y.E. ve ailesini olduğu kadar mahkeme heyetini de şaşkına çevirdi. Test sonrasında, yıllarca evladı olarak bakımlarını üstlendiği ve sevgiyle büyüttüğü 2 çocuğun Y.E.'den değil; farklı 2 erkekten olduğu saptandı. Ortaya çıkan bu gerçek üzerine mahkeme, Almanya yasalarına göre, çocukların Y.E.'nin nüfusundan düşürülmesine karar verdi. Çocuklar da anneleriyle birlikte hayatlarını sürdürmeye başladı.
 

ÇOCUKLARININ FARKLI BABALARI OLDUĞUNU ÖĞRENDİ
 

Alman yasalarına göre, hem eşinden boşanan hem de çocukları için 'soybağının reddi' kararı çıkaran Y.E., Türk yasalarına göre de çocukların halen kendi üzerinde ve mirasçısı olarak görülmesi nedeniyle harekete geçti. Y.E. adına avukat Ayşe Esra Ünlü Polat, aile mahkemesi sıfatıyla Çeşme Asliye Hukuk Mahkemesi'ne 'tenfiz' davası açtı. Dava sonrasında hem boşandığı eşi B.E.'nin hem de 2 çocuğun, Türkiye'deki yasalara göre de Y.E.'nin nüfusundan düşmüş olacağı belirtildi.
 


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