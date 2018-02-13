Türk iş adamları Sudan'da turizm şehri kuracak

Türk iş adamlarının Port Sudan'da turizm şehri kuracağını aktaran Tin, şunları kaydetti:

'TÜRKİYE ÖVGÜYÜ HAKKEDİYOR'

Haber Merkezi

'a beraberindeki iş adamı heyetiyle 5 günlük bir ziyaret için gelen, Madencilik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Sudan Merkez Bankasında temaslarda bulundu.Görüşmeleri sonrası AA muhabirine açıklamalarda bulunan Tin,'ın Sudan için koyduğu 2 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini yakalamak için çabaladıklarını söyledi."Kızıldeniz Valisi ile yapılan görüşmeler sonunda, Port Sudan bölgesine 10 bin kişinin yaşayacağı turizm şehri kurulması kararlaştırıldı. Bu yapılacak şehir Sudan'da bir ilk olacak.Modern şekilde planlanacak ve Sudan'ın dünyaya tanıtımını sağlayacak. Görseli, yapısı Türk mimar ve mühendisleri tarafından yapılacak. Yaklaşık 250 milyon dolarlık bir yatırım olacaktır."Turizm şehri kurulmasıyla Türkiye ve Sudan arasında turizmin gelişimi sağlanacağını ifade eden Tin, Port Sudan'ın dalgıç merkezi haline geleceğini vurguladı.Türk heyetine eşlik eden Kızıldeniz Valisi Ali Ahmed Hamed ise turistik köy projesini memnuniyetle karşıladığını dile getirdi.Hamed, "Sudan ile Türkiye arasındaki stratejik ortaklığı desteklemek ve güçlendirmek için hazırız. Türkiye'nin tarihi Sevakin Adası'nda iyileştirme çabaları da büyük bir övgüyü hak ediyor." ifadelerini kullandı.AA