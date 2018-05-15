Konfederasyondan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşımasının, uzun yıllardır bölgede devam eden gerginliği daha da tırmandırıp, bölgesel güvenliğe ve istikrara darbe vuracağı tespitine yer verildi.

Uluslararası toplumun yaşanan katliamı görmezden gelmemesi gerektiğinin belirtildiği açıklamada, Türk-İş yönetimince Gazze'de yaşanan zulmün uluslararası sendikal boyuta taşınması için ITUC ve ETUC'a mektup gönderildiği bildirildi.

Mektupta, uluslararası sendikal hareketin, Filistin halkı ve işçisiyle dayanışma ve iş birliğini en üst düzeyde sürdürmesi talebinde bulunulurken, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları kınandı.

"KATLİAM İNSANLIK TARİHİNE KARA BİR LEKE OLARAK GEÇTİ"

Türk-İş Genel Başkan Ergün Atalay da konuyla ilgili açıklamasında, ABD'nin sorumsuzca aldığı karar neticesinde İsrail'in fütursuzca yaptığı katliamın insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiğini ifade etti.

İsrail'in her zaman olduğu gibi tüm insanlığın gözleri önünde yeni bir insanlık suçu işlediğini belirten Atalay, şunları kaydetti:

"ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasını protesto eden Filistin halkına İsrail güçlerince yapılan saldırılar neticesinde onlarca Filistinli katledilmiş ve binden fazlası da yaralanmıştır. Burada katledilen sadece Filistin halkı değil aynı zamanda insanlığın evrensel ve ortak değerleridir. Söz konusu insanlık suçu işlenirken ve masum Filistin halkı katledilirken, açılış töreni düzenlenmesi ise insanlık dışı tavrın en belirgin örneğidir."