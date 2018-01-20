Türk jetleri Suriye hava sahasına girdi mi?

DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Gizem Yetil

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin harekatı saat 17.00’de başladı. “Zeytin dalı” adı verilen harekatta, Türk savaş uçaklarının Suriye hava sahasını kullandı.Türk savaş uçaklarının bugün Suriye hava sahasına da girmesi, yoğun bir diplomasi trafiğinin sürdüğü saatlerde gerçekleşti. Rejimi destekleyen Rusya'nın, Türkiye'nin hava harekatına olur verdiği bildiriliyor.Bugün ABD ve Rusya Genelkurmay Başkanları'nın Suriye konusunu ele almak üzere telefonla görüştü. Bu haberden dakikalar sonra'nun ABD'li mevkidaşıile görüştü. ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile de bir görüşme gerçekleştiği belirtiliyor.