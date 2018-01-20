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Türk jetleri Suriye hava sahasına girdi mi?

Günlerdir beklenen Afrin operasyonunda Türk jetlerinin Suriye hava sahasını kullanıp kullanmayacağı merak ediliyordu. Suriye rejimi "Hava sahamıza girerseniz düşürürüz" açıklaması yapmıştı. Türk jetleri Suriye hava sahasına girdi mi?

Türk jetleri Suriye hava sahasına girdi mi?
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin  Afrin harekatı saat 17.00’de başladı. “Zeytin dalı” adı verilen harekatta, Türk savaş uçaklarının Suriye hava sahasını kullandı. 

Türk savaş uçaklarının bugün Suriye hava sahasına da girmesi, yoğun bir diplomasi trafiğinin sürdüğü saatlerde gerçekleşti. Rejimi destekleyen Rusya'nın, Türkiye'nin hava harekatına olur verdiği bildiriliyor.
 

DİPLOMASİ TRAFİĞİ


Bugün ABD ve Rusya Genelkurmay Başkanları'nın Suriye konusunu ele almak üzere telefonla görüştü. Bu haberden dakikalar sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson ile görüştü. ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile de bir görüşme gerçekleştiği belirtiliyor.

 


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