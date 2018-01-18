Türk kızı Sıla Şahin'den müjde

FEDERER'İ EGE'YE GETİRECEK

Erdinç Şahin

doğumlu güzel oyuncuyla evlendikten sonra eşinin soyadı olanalarak gündem olantakımının kalecisi, Türkiye'den övgüyle bahsetti.Ülkemize ve Türk yemeklerine olan hayranlığını dile getirenşöyle dedi: "Eşimin soyadını gururla taşıyorum. Beni defalarca Türkiye'ye götürdü ve her gidişimde büyülendim."Tüm takım arkadaşlarına dagüzelliklerini anlattığını söyleyen Avustralyalı kaleci, yılbaşını birlikte karşıladığı Roger Federer'le de Türkiye'de tatil planı yaptığını dile getirdi.Tenis dünyasının efsane isminin bu plana sıcak baktığını söyleyen yabancı damat, sözlerini şöyle sürdürdü: "Lig biter bitmez, Roger'a da uyan bir zamanda Türkiye'nin dillere destan Ege kıyılarını gezmeyi planlıyoruz. Sıla ve ben Türkiye'yi yabancı dostlarımıza tanıtmaktan çok mutluyuz.."