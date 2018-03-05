Türk Kızılayı'ndan ehliyetler ile ilgili çok önemli uyarı

KAN BAĞIŞINDA DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR

1 YILDA SADECE 218 DOKTOR KAN VERDİ

Senim Tanay

Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü ve Manisa Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiylenı artırmak için başlatılan 'Manisa Sana Kanım Feda' projesi kapsamında, öğrenciler sayesinde kan bağışının artırılması ve öğrenci velilerinin kan bağışına yönlendirilmesi hedeflendi.Okullardaki öğretmenlere proje hakkında bilgi veren Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Gökay Gök, "Herkesin ehliyetlerinde kan grubu yazıyor ancak bunların yüzde 5'i hatalı. Eskiden fayansa kan damlatılırdı, çökmesine göre kan grubu belirlenirdi. 2007'den sonra yeni teknoloji geldi. 1 tüp kan alıp makinede çeşitli testler yapılıyor. Bu zamana kadar 0 grubu herkesin her gruba kan verebileceği söylenmişti ancak yanlış. Bunu unutun. Yok böyle bir şey. Herkes kendi kan grubu neyse ondan kan alır, verir. Sadece bir kan grubu vardır; 0 negatif grubu. O grup herkese kan verebilir" diye konuştu.Bölge Müdürü Gök, kan bağışı hakkında doğru bilinen yanlışlara değindi. Birçok kişinin kendisini kötü hissedeceği, hasta olacağı korkusuyla kan bağışından kaçındığını ancak kan bağışının faydaları olduğunu dile getiren Gökay Gök şunları kaydetti:İzmir'de 10 bin doktorun görev yaptığını ancak 2017 yılında sadece 218 doktorun kan verdiğini belirten Kızılay Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Gökay Gök, "Diş hekimleri, eczacılar, veterinerler, öğretim görevlileri, avukatlar kan vermiyor. Zengin, varlıklı kesim çok nadir kan veriyor. Eğitim arttıkça, gelir arttıkça bencillik artıyor. Eğitimli insan çok sorgular. 'Acaba iğneden hastalık kapar mıyım?' diyerek her şeyi düşünür. Öğretmenler içinde de kan verenlerin oranı yüzde 5 civarında" diye konuştu.