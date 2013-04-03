Almanya'ya yaşayan 44 yaşındaki Yüksel D. "Frankfurt Partilerinin Kralı" olarak ün kazanmıştı. Yüksel D. son olarak Gina Lisa Lohfink'le birlikte çektikleri bir porno videosuyla isminden söz ettirmişti. Alman Bild gazetesinin haberine göre, çocuğunun annesini darp eden ve ailesini ölümle tehdit eden Yüksel D. 18 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yaralama, şiddet ve tehdit suçlamalarıyla Frankfurt'da hakim karşısına çıkan Yüksel D. 18 ay hapis cezasına çarptırılmış ancak cezası ertelenmişti. Mahkemenin belirlediği tahliye koşullarını yerine getirmeyen "Frankfurt Partilerinin Kralı" Yükse D. tutuklanarak cezaevine konuldu. Yüksel D. Frankfurt kentindeki Preungesheim cezaevinde 18 ay hapis yatacak. Yüksel D.'nin Alman manken Gina Lisa Lohfink'le çektiği porno video internette tıklanma rekorları kırmıştı.

ntvmsnbc