Türk Metal’den grev tehdidi



EN İYİ SÖZLEŞME MASA BAŞINDA BİTENDİR

Adem Özdoğan

“Türk Metal Sendikası ve temsil ettiği üyeleri, sendikamız sosyal diyalog kapısını açık bırakmak kaydıyla eylemlerine devam edecek, bu konudaki kararlılığını ortaya koyacaktır. Sendikamız bu amaçla bugüne kadar sürdürdüğü direnişini ve eylemlerini işyerlerinde ve kent meydanlarında artırarak sürdürecektir. Bu amaçla, önümüzdeki süreçte, işyerlerimizin bulunduğu kentlerde, meydanlarda kitlesel basın açıklamaları yapılacak, halkımızın metal emekçilerinin bu kutsal mücadelesine desteği sağlanacaktır.Bu eylemlerden sonuç alınamaması halinde, sürecin alınacak grev kararıyla devam edeceğini açıklayan Başkanlar Kurulumuz, üyelerinin hak ve çıkarlarını koruyacak, onlara insan onuruna yaraşır bir yaşam sunacak toplu iş sözleşmesini bir an önce masa başında bitirmek amacındadır. En iyi sözleşmenin masa başında uzlaşmayla biten sözleşme olduğunu düşünen Türk Metal Sendikası, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nı (MESS) bu sözleşme görüşmelerinde bir kez daha masaya çağırmaktadır.Türk Metal Sendikası Başkanlar Kurulu bir kez daha yinelemektedir. Ülkemizin son derece hassas bir dönemden geçtiği, devletimiz uluslararası alanda birçok baskının altında kaldığı, ülkemizin bir terör tehdidi yaşadığı bir dönemde, büyük kentlerimizde ve işyerlerimizde yaşanacak tüm sorunlardan sendikamız sorumlu olmayacaktır.”