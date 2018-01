Türk Metal Sendikası yüzyılın sözleşmesini imzaladı!

"SÖZLEŞMEMİZDE OLMAYAN BAZI HAKLARI DA ALDIK"

"YÜZYILIN SÖZLEŞMESİ OLDU"



"İŞ BARIŞINI SÜREKLİ KILALIM"

GREV VE LOKAVT ERTELENMİŞTİ

Adem Özdoğan

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, MESS ile iki yıllığına bağıtladıkları toplu iş sözleşmesinde zamların ortalama getirisinin yüzde 24,63 olduğunu bildirdi."Tam 12 saat süren görüşmelerimiz sonucunda, bu sabah itibarıyla toplu iş sözleşmemizi iki yıllığına bağıtladık. Aldığımız çekme gereğince 31 Ağustos 2017'deki saat ücretleri 1 Eylül 2017'den geçerli olmak üzere 9 liraya çekilecek.Bunun ardından herkese seyyanen 1 lira 60 kuruş alınacak. Kıdem zammı da her yıl için 30 lira olacak. 15 yılla sınırlı tutulacak ama 15 yıl ve üzerindeki kıdemli arkadaşlarımız da 15 yıl üzerinden kıdem zammı alacak. Yani 450 lira kıdem zammı alacaklar.Ayrıca kıdem yılını 1 Ocak 2017'den önce işbaşı yapan ve yılını dolduran herkes kıdem zammını alacak. Bu oranların ve rakamların parasal ifadesi olarak sosyal haklar hariç olmak üzere bir yılını dolduran her üyemiz en az 510 liradan başlayan ve 930 liraya kadar giden parasal zamlar aldık. Bu zamların ortalama getirisi de yüzde 24,63 olmuştur. Bu getirinin açılımı ise şöyledir; aldığımız çekmeden yüzde 1,18, seyyanen zamdan 1 lira 60 kuruş, yani yüzde 15,83, kıdem zammından ise 10 kuruş yani yüzde 7,62'dir."Kavlak, sosyal haklara aldıkları zam oranının ise yüzde 23 olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:"Aldığımız zam oranları ile sosyal yardımları topladığımızda, kümülatif olarak yüzde 26,31'dir. Bütün bunlar dışında, bu sözleşmede, şimdiye kadar sözleşmemizde olmayan bazı hakları da aldık. Bunlardan ilki, sizlere verdiğim söz gereğince tamamlayıcı sağlık sigortası oldu. Bunun parasal getirisi yıllık 480 liradır. Bu rakam kümülatif toplamımızı yüzde 27,62 yapmaktadır. Ayrıca, siz üyelerimizin en çok talep ettiği düzenleme olan, kayınvalide-kayınbaba vefatında üç günlük izin hakkı da sözleşmemize girdi. Son olarak, postabaşı tazminatını kendi ücretinin yüzde 8'ine yükselttik."Türk Metal Sendikasının, üyeleri için en iyi sözleşmeleri imzalayan sendika olduğunu vurgulayan Kavlak, "Altı aylık enflasyonun 3,2 olduğu koşullarda, yüzde 24'ü aşan oranlarda zam aldık. Yani enflasyon üzerine yüzde 20,8 refah payı aldık. Ülkemiz gerçekleri göz önüne alındığında, bu sözleşme gerçekten yüzyılın sözleşmesi oldu." değerlendirmesinde bulundu.İşçi sendikalarıyla grup toplu iş sözleşmesinin imzalanmasını değerlendiren MESS Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Önen, “Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan metal sektöründe toplu iş sözleşmesinin çalışma barışı korunarak imzalanması, ülkemize ve işimize bağlılığımızın göstergesidir. Hem ülkemizin içinden geçtiği zorlu süreç hem de küresel rekabet koşulları nedeniyle iş barışının sürekli kılınmasına, birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesine, her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Bu nedenle “İşte Barış, Dünyayla Yarış” sözünü hep aklımızda tutmalıyız” dedi. MESS’in teklifiyle metal sanayiinde ücret düzeni yeniden tanımlanırken işletmelerde üretimin devamlılığının sağlandığını vurgulayan Önen, “Böylelikle geleceğe yönelik sürdürülebilir gelir artışının kapısı açıldı. Kazanan Türkiye oldu. Yeni dönem sözleşmemiz tüm metal sanayiine hayırlı olsun” diye konuştu.Metal sektöründe üç işçi sendikasının toplam 179 firmada aldığı ve 130 bin işçiyi ilgilendiren grev kararı ile işveren sendikasının lokavt kararı Bakanlar Kurulu tarafından 60 gün süre ile ertelenmişti.Bunun üzerine Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) geçtiğimiz hafta işçi sendikalarını tekrar görüşmeye çağırarak zam teklifini yükseltmişti. Eylül 2017’den itibaren geçerli olacak toplu sözleşme için geçmiş altı aylık dönem enflasyonu olan yüzde 3,2’nin üzerine 10 puan ekleyen MESS, yüzde 13,2’lik yeni ücret artışı teklifini işçi sendikalarına iletmişti.Gelinen noktada ise anlaşma yüzde 24.63'lük oran üzerinden sağlandı.