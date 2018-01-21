Türk milleti arkanızda

3 ÜSTEN HAVALANDILAR

O ALAN DA VURULDU

'SIRA MÜNBİÇ'TE'

Yusuf Cevahir

'Zeytin Dalı’ operasyonunun amacı:- Ulusal güvenliği tehdit eden unsurları yok etmek.- Terörü bitirmek.- Sınırımızdaki Afrin’in kontrolünü terör örgütü PYD/PKK’dan alıp Özgür Suriye Ordusu’na devretmek.Suriye Afrin’deki terör örgütü PYD’yi bir haftadır top atışına tutan Türk ordusu dün beklenen harekata başladı. Amerika’nın tepkisine kulak asmayan, Rusya’yı Suriye hava sahasını uçuşa açmaya ikna eden Türkiye, Afrin’i dört koldan vurdu. “Zeytin Dalı” adı verilen harekat için Türk jetleri dün 17.00’de Adana İncirlik, Diyarbakır ve Hatay’dan kalktı.72 tane F-16 Afrin’deki stratejik tüm hedefleri vurdu. Bunların arasında; Amerika’nın PYD’ye silah sevki için kullandığı Minniğ Havaalanı da var. Eş zamanlı olarak ÖSO (Özgür Suriye Ordusu) güçleri de zırhlı araçlarla harekete geçti ve PYD işgalindeki Afrin’e girmeye başladı.Genelkurmay Başkanlığı “Zeytin Dalı Harekatı, Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi’nin meşru müdafaa hakkı çerçevesinde yapılmaktadır. Harekatın amacı sınırlarımızı güvence altına almak ve kardeş bölge halkını (Suriyeliler, Araplar, Türkmenler ve Kürtler) teröristlerin zulmünden kurtarmaktır” açıklaması yaptı.