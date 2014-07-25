Türk Musevi Cemaati: Kararınızı gözden geçirin

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a 2004 yılında verilen Cesaret Ödülü'nü geri isteyen Amerikan Yahudi Kongresi’ne bir tepki de Türk Musevilerden geldi.

Musevi Cemaati, Amerikan Yahudi Kongresi Başkanı Jack Rosen’a gönderdiği mektubu internet sitesinden yayınladı.

Mektupta Yahudi Kongresi’nin ödülün iadesi yönündeki talebinin derin bir kırgınlıkla karşılandığı vurgulanarak “Tam da Türk Dışişleri Bakanlığı’nın muhalefet partilerinden agresif bir şekilde gelen ödülü iade etme çağrılarını sert bir biçimde reddettiği ve İsrail’i siyaseten eleştirmenin kesinlikle Yahudi karşıtı açıklamalar olarak yorumlanmaması gerektiğini belirttiği bir sırada bu kararı çok talihsiz bulduk. Kaldı ki Ortadoğu’da tanık olduğumuz trajik kayıplar sırasında tüm köprüleri yıkmak uygun değil. Onun yerine bu krize doğrudan ya da dolaylı dahil olan tüm taraflar arasında ortaya çıkmış güven eksikliğini gidermeye çalışmak daha doğru. Dolayısıyla biz, bu kabul edilemez talebinizi kınıyor ve kararınızı gözden geçirmenizi istiyoruz” ifadelerine yer verildi.



