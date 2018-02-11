Türk mutfak ürünleri bütün dünya evlerine girmek istiyor

Ocak’ta tahminlerin 2 katı ihracat

Alternatif pazarlar

Dizilerde ürün yerleştirme satışları arttırır

Nazlı Erdol

Uluslararası mutfak eşyaları, ev dekorasyonu, züccaciye, aksesuar ve hediyelik eşya fuarı "’nınkentinde kapılarını açtı.fuarına, 100’e yakın farklı ülkeden 4 bin 500’ün üzerinde firma katılırken Türkiye’den fuara 150 firma katıldı.Metal mutfak eşyaları, plastik ve metal ev eşyaları, elektrikli küçük aletler ve hediyelik alanlarında faaliyet gösteren toplam 73 Türk firma 3 ayrı holde milli katılım kapsamında ürünlerini sergiledi. 77 firmanın bireysel olarak katıldığı fuarda toplamda 150 Türk firma yer aldı.nün 2017 rakamlarını değerlendiren(İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanıise "2017 Ocak-Aralık döneminde sektör ihracatı bir önceki yılın aynı döneme göre yüzde 5,88 artarak 4 milyar 18 milyon dolar olarak gerçekleşti. Sadece 2018 Ocak ayı ihracatı ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 25 artarak 306 milyon dolar oldu. Sektörün ithalatındaki düşüş sürüyor. Önceki yıl yüzde 22 düşerek 1,34 milyar dolara inen ithalat, 2017 yılında da bir miktar daha gerileyerek 1.29 milyar dolar civarında gerçekleşti. Dünya Mutfak Sektörü ticaret hacmi 2016 yılında 198 milyar dolar oldu. Biz ülke olarak dünya Mutfak Sektörü ihracatından yaklaşık yüzde 2,0 pay alarak 9. sırada yer alıyoruz. Sektörün birim ihraç fiyatı 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0,77 oranında artış gösterdi" bilgisini verdi.’ya mutfak sektörü olarak 2017 yılı ihracatın yüzde 8,9 artarak 372 milyon dolara çıktığını anlatan Mertöz, "Ülke olarak Almanya’nın mutfak ithalatından aldığımız pay potansiyelimizin altında. Rakip ülkelerden Çin’e göre kalitede çok daha iyi bir seviyedeyiz ve coğrafi olarak Avrupa’ya yakın olduğumuz halde fiyatlarımız Çin ile rekabet edecek düzeyde" dedi.’nin dünyanın en önemli tedarikçi ülkeleri arasında yer aldığını anlatan, "Endüstriyel mutfak sektörünü domine eden ülkeler arasında yer alıyoruz. Endüstriyel mutfakta’da 2. sırada yer alıyoruz. Sektördeolarak iddialı bir yerde bulunuyoruz. Markalarımız, iyi fiyat ve zamanında teslimat ile bu sektörde söz sahibi konumda. Avrupa’ya en çabuk, en hızlı, en makul ürün satan ülkeyiz. Bu Çin ve Hindistan’a göre bize avantaj sağlıyor. Televizyonlarda kullandığımız reklamlar bizi olumlu yönde etkiliyor. Türk diziler yurt dışında da çok izleniyor. Bu dizilere yapılacak ürün yerleştirme bize oldukça iyi katkı sağlar" diye konuştu.