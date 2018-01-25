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Türk Ordusu Engerek ile buldu, Cirit ile vurdu

Türk Ordusu’nun ulusal güvenliğimiz için başlattığı ‘Zeytin Dalı Harekatı’nın 5. gününde terörist PYD’ye ağır darbe vuruldu.

25 Ocak 2018, Perşembe 06:37
Türk Ordusu Engerek ile buldu, Cirit ile vurdu
Mehmetçik ve ÖSO güçleri, Afrin için stratejik konumdaki Burseya Dağı’nı 3 gündür devam eden şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde PYD/YPG’lilerden temizledi.

Afrin’e sızan özel kuvvetler, yerli malı ‘Engerek’ adlı lazer cihazıyla terörist hedefleri işaretledi.



Yerli üretim ATAK helikopterleri, yine yerli malı olan ‘Cirit’ füzelerini fırlatarak, terör yuvalarını imha etti. 



 


287 TERÖRİST ETKİSİZ HALDE


Türk Silah Kuvvetleri’nin (TSK), Suriye sınırını PYD/YPG’li teröristlerden temizlemek için başlattığı Afrin Harekatı’nda 5 gün geride kaldı. Savaş uçakları ve sınırdaki topçu birlikleri dün yine belirlenen hedeflere bomba yağdırdı. Sınırı geçen Mehmetçik ve ÖSO birliklerinin de ilerleyişi sürüyor. En yoğun çatışmaların yaşandığı Kilis ile Azez arasındaki Burseya Dağı büyük ölçüde asker ve ÖSO’nun kontrolüne geçti. Genelkurmay, 5 günde en az 287 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


YPG’nin ‘Özel kuvvet’ olarak nitelendirdiği ‘YAT’ üyesi bir terörist Öso güçleri tarafından yakalandı.


ŞEHİTLER GETİRİLEMEDİ


Ayrıca önceki gün şehit düşen Üsteğmen Oğuz Kağan Usta (30) ve Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı’nın (25) naaşlarına bölgede çatışmaların devam etmesi ve hava koşullarının uygun olmaması nedeniyle ulaşılamadığı da belirtildi. 


Kilis Valiliği, teröristlerden temizlenen Burseya dağı’nın kuzeyindeki marin köyüne gezi düzenledi. Bölgede kontrol noktaları oluşturan Öso grupları araçları didik didik arıyor.


Öte yandan Hatay’ın Hassa, Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerinde sınır hattındaki bazı alanlar ‘özel güvenlik bölgesi’ ilan edildi. 15 gün boyunca buralara bölgede yaşayanların dışında her türlü araç ve insan girişi yasaklandı.


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