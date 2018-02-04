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Türk otomotiv sanayisinden rekor üretim

Türkiye'de geçen yıl 2016'ya göre toplam otomotiv üretimi yüzde 13 artışla 1 milyon 674 bine, otomobil üretimi ise yüzde 18 yükselişle 1 milyon 121 bine çıkarken, hem toplam otomotiv hem de otomobil üretiminde en yüksek seviyeye ulaşıldı

Türk otomotiv sanayisinden rekor üretim
Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Ocak-Aralık 2017 dönemini kapsayan  yıllık üretim sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, 2017'de bir önceki yıla kıyasla, toplam otomotiv üretimi  yüzde 13, otomobil üretimi ise yüzde 18 arttı. Bu dönemde, toplam üretim 1 milyon  674 bin, otomobil üretimi ise 1 milyon 121 bin adet düzeyinde gerçekleşti.

Bu rakamlarla Türkiye'de hem toplam otomotiv hem de otomobil üretimi  en yüksek seviyeye ulaştı.

Traktör üretimi ile birlikte değerlendirildiğinde ise toplam üretim  geçen yıl 1 milyon 727 bin 505 adet oldu.


Geçen yıl üretim ticari araç grubunda yüzde 3, hafif ticari araç  grubunda yüzde 2, ağır ticari araç grubunda ise yüzde 23 yükseldi. Ağır  ticarideki bu değişim baz etkisi kaynaklı olurken, 2015 yılına göre üretimde  yüzde 32 azalma gerçekleşti.
 

ÜRETİMİN YÜZDE 80'İ İHRAÇ EDİLDİ


2017'de bir önceki yıla göre adet bazında toplam otomotiv ihracatı  yüzde 17, otomobil ihracatı da yüzde 24 artış gösterdi. Bu dönemde, toplam  ihracat 1 milyon 333 bin adet, otomobil ihracatı ise 921 bin adet düzeyinde  gerçekleşti. Böylece otomotiv sanayisinin toplam üretiminin yüzde 80'i ihraç  edilmiş oldu.

Aynı dönemde toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 20 artarak  29 milyar dolar, avro bazında ise yüzde 17 yükselerek 25,7 milyar avro oldu.

Otomobil ihracatı ise dolar bazında yüzde 41 artarak 11,8 milyar  dolar, avro bazında yüzde 39 yükselişle 10,5 milyar avro seviyesine çıktı.

Traktör ihracatı da 2016 yılına göre yüzde 4 azalarak 13 bin 123 adet  olarak gerçekleşti.

Bu dönemde dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 25, yan sanayi  ihracatı yüzde 10 arttı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, toplam otomotiv  sanayisi ihracatı, 2017 yılında yüzde 18,2 pay ile ihracat sıralamasında ilk  sıradaki yerini korudu.
 

TOPLAM PAZARDA YERLİ ÜRETİM SATIŞLARI ARTTI


Toplam pazar ise 2017 yılında yüzde 3 daralarak 980 bin 277 adet  düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı da yüzde 5 daralarak 722 bin  759 adet oldu.

Geçen yıl bir önceki yıla göre ticari araç pazarı ve hafif ticari araç  pazarı yüzde 3 büyürken, ağır ticari araç grubunda ise pazar aynı seviyesini  korudu. Ağır ticari araç grubunda pazar daralması son 2 yılda yüzde 44 seviyesine  ulaştı.

Otomobil satışlarında ithalatın pazar payı 2017'de yüzde 70 olarak  gerçekleşti. 2017 yılında bir önceki yıla göre toplam otomobil satışları yüzde 5,  ithal otomobil satışları ise yüzde 10 azalırken, yerli otomobil satışları yüzde  13 arttı. Otomobil pazarında yerli üretim payının artışında, son dönemde devreye  giren otomobil projelerinin önemli etkisi oldu.

Hafif ticari araç satışlarında ise ithalatın pazar payı yüzde 47  olarak gerçekleşti. Geçen yıl 2016'ya göre toplam hafif ticari araç satışları  yüzde 3, yerli hafif ticari araç satışları yüzde 4, ithal hafif ticari araç  satışları da yüzde 2 arttı.

2017 yılında bir önceki yıla göre ağır ticari araç pazarı aynı  seviyesini koruyarak 24 bin 83 adet, kamyon pazarı yüzde 1 artarak 21 bin 67  adet, midibüs pazarı yüzde 5 artarak 2 bin 120 adet, otobüs pazarı ise yüzde 34  azalarak 896 adet düzeyinde gerçekleşti.


2017 pazarına baz etkisinden arındırılarak bakıldığında 2015 yılına  göre daralma, ağır ticari araç grubu ve kamyonda yüzde 44, midibüste yüzde 36 ve  otobüste yüzde 56 seviyelerine ulaştı.


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