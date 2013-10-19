Türk pilotlar serbest bırakılacak

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 71 gün önce kaçırılan Türk Hava Yolları pilotlarının serbest bırakılacağına kesin gözüyle bakılıyor. Lübnan devlet televizyonu pilotların bu gece yola çıkacağını açıkladı. Pilotların karşılığında rehin tutulan dokuz Lübnanlı hacı serbest bırakıldı ve Beyrut'a doğru yola çıktı. Lübnanlıların 19:00 gibi Beyrut'ta olması bekleniyor.



LÜBNAN GENEL GÜVENLİK MÜDÜRÜ BEYRUT'A HAREKET ETTİ



BİRKAÇ SAAT İÇİNDE...

Daily Star'a konuşan adının açıklanmasını istemeyen bir güvenlik kaynağı Lübnanlı hacıların ailelerinin sevdiklerinin dönüşünü heyecanla beklediğini, Türk pilotların da birkaç saat içinde serbest bırakılmasının beklendiğini söyledi. Kaynak, arabulucuların pilotların serbest bırakılma sürecinin müzakereleri için Lübnan'a ulaştığını da ifade etti.

Tam bu saatlerde Anadolu Ajansı da Akpınar ile Ağca'nın birkaç saat içinde serbest bırakılacağını bildirdi.