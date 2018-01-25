Türk pilotu inanılmazı başardı



YERDEN 20 METRE YÜKSEKTE

ÇOK RİSKLİ BİR ATIŞ

İdil Janet Demiray

Afrin’de yürütülen ‘harekatında Türk savaş pilotu dünya savaş tarihine geçecek bir risk alarak inanılmazı başardı. PYD/YPG’li teröristler bir dağın içini silah ve mühimmat deposu haline getirmişti. Depoya dağın tabanındaki bir tünelle ulaşılıyordu.Yukarıdan bırakılacak bomba işe yaramayacaktı. Pilotun aklındaki manevrayı gerçekleştirebilmek için 30 saniyesi vardı. Ateşlemeyi yatay olarak yapması gerekiyordu. Deponun ağzını tam olarak görebilmek için hızla alçaldı. Yere 20 metre kadar yaklaşıp füzeyi ateşledi.Yatay olarak ateşlenen füze tam isabetle hedefi vurdu. Tepenin arkasına açılan diğer girişten de dumanlar yükseldi. Uçak hemen manevra yapıp bölgeden uzaklaştı. Eğer tünel yerine kayalıkları vurmuş olsaydı füzenin blast (basınç) etkisi nedeniyle kendisi zarar görebilirdi.