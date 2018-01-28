Türk Sahil Güvenliği Kardak devriyesinde

3 BOT DEVRİYE GÖREVİ YAPIYOR

Yunanistan Savunma Bakanı'na Kardak hüsranı

Türk askeri Yunan askerine Mehter Marşı ve İzmir Marşı dinletti

Mehmet Nuri Turan

Yunan gemilerini Kardak'a yaklaştırmayan, sabah saatlerinden itibaren Çataladası, Çavuşadası ve Kardak önlerinde devriye ve karakol faaliyeti yürüten Türk Deniz Kuvvetleri unsurları, uluslararası sulardan Türk karasularına döndü.Bu arada, helikopterlerin eşlik ettiği Türk Sahil Güvenlik botları, kayalıkların etrafında manevra yaptı.TCSG Umut Gemisi'nin kayalıklara doğru püskürttüğü, çoğunlukla yangınlara müdahalede kullanılan, "su topu" da denilen yüksek tazyikli su, ilginç görüntüler oluşturdu.Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait 3 bot, bölgedeki devriye faaliyetlerini sürdürüyor.AA