15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Türk Sahil Güvenliği Kardak devriyesinde

Kardak krizinin 22'inci yılı nedeniyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı gemiler ile Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının devriye faaliyetleri gün boyu devam etti

28 Ocak 2018, Pazar 21:17
Türk Sahil Güvenliği Kardak devriyesinde
Yunan gemilerini Kardak'a yaklaştırmayan, sabah saatlerinden itibaren Çataladası, Çavuşadası ve Kardak önlerinde devriye ve karakol faaliyeti yürüten Türk Deniz Kuvvetleri unsurları, uluslararası sulardan Türk karasularına döndü.

3 BOT DEVRİYE GÖREVİ YAPIYOR


Bu arada, helikopterlerin eşlik ettiği Türk Sahil Güvenlik botları, kayalıkların etrafında manevra yaptı.



TCSG Umut Gemisi'nin kayalıklara doğru püskürttüğü, çoğunlukla yangınlara müdahalede kullanılan, "su topu" da denilen yüksek tazyikli su, ilginç görüntüler oluşturdu.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait 3 bot, bölgedeki devriye faaliyetlerini sürdürüyor.

AA

Yunanistan Savunma Bakanı'na Kardak hüsranıYunanistan Savunma Bakanı'na Kardak hüsranı
Türk askeri Yunan askerine Mehter Marşı ve İzmir Marşı dinlettiTürk askeri Yunan askerine Mehter Marşı ve İzmir Marşı dinletti


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Festivalde 1 buçuk ton hamsi tüketildi

Festivalde 1 buçuk ton hamsi tüketildi
Hatay'da 100 araçlık konvoyla askere moral verdiler

Hatay'da 100 araçlık konvoyla askere moral verdiler
Son Dakika... TSK'dan Afrin açıklaması (Zeytin Dalı Harekatı 9'uncu gün)

Son Dakika... TSK'dan Afrin açıklaması (Zeytin Dalı Harekatı 9'uncu gün)
Ege Denizi’nde korkutan deprem

Ege Denizi’nde korkutan deprem

Afrin şehidi Mehmethan son yolculuğuna uğurlandı

Afrin şehidi Mehmethan son yolculuğuna uğurlandı
Bakan Canikli’den mühimmat açıklaması

Bakan Canikli’den mühimmat açıklaması
Burseya Dağı ele geçirildi (Burseya Dağı'ndan fotoğraflar)

Burseya Dağı ele geçirildi (Burseya Dağı'ndan fotoğraflar)
Stratejik Burseya Dağı ele geçirildi

Stratejik Burseya Dağı ele geçirildi
Son dakika! Bakanlıktan Türk Tabibleri Birliği hakkında suç duyurusu

Son dakika! Bakanlıktan Türk Tabibleri Birliği hakkında suç duyurusu
Kadıköy'de genç kıza saldıran kişi tutuklandı

Kadıköy'de genç kıza saldıran kişi tutuklandı
Son dakika: Afrin'den Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin merkezine roket atıldı

Son dakika: Afrin'den Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin merkezine roket atıldı