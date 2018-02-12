Türk salyangozu Uzak Doğu sofralarında



Güney Kore ilk sırada

"Türkiye ihracatta ön planda"

Nazlı Erdol

'de avlanan deniz salyangozunun 2017'deki ihracatı, önceki yıla göre yüzde 46 artış gösterdi.(DKİB) kayıtlarından derlenen bilgiye göre,'den Uzak Doğu ülkelerine 2016'da bin 435 ton salyangoz ihraç edilerek, karşılığında 8 milyon 608 bin 211 dolar gelir sağlanmıştı.Ülkeden geçen yıl ise 2 bin 49 ton salyangoz ihracatı karşılığında 12 milyon 561 bin 483 dolar gelir elde edildi.Böylelikle'den geçen yıl yapılan deniz salyangozu ihracatı, önceki yıla oranla miktarda yüzde 43, değerde de yüzde 46 arttı.geneli yapılan ihracatta 7 milyon 625 bin 10 dolarla Güney Kore ilk sırayı alırken, 2 milyon 175 bin 640 dolarla Japonya ikinci, 1 milyon 851 bin 702 dolarlade üçüncü sırada yer aldı.Söz konusu dönemde'a 861 bin 928, Yunanistan'a da 47 bin 204 dolarlık deniz salyangozu ihraç edildi.Bu dönemde'den de Uzak Doğu'ya bin 240 ton salyangoz ihraç edilerek karşılığında da 7 milyon 261 bin 557 dolar gelir elde edildi.Bu bölgeden yapılan ihracatta da 5 milyon 653 bin 438 dolarla Güney Kore birinci, 802 bin 20 dolarla Japonya ikinci, 625 bin 591 dolarla Çin üçüncü sırada yer aldı. Söz konusu dönemde Tayvan'a da 180 bin 508 dolarlık ihracat gerçekleştirildi., Türkiye'de deniz salyangozu tüketimi olmamasına karşın ülkenin ihracatta ön planda olduğunu söyledi.Ülkeden salyangoz ihracatının yüzde 46 oranında arttığını vurgulayan Gürdoğan, bu yıl Uzak Doğu dışında Yunanistan'a da ilk kez ihracat yapıldığını ifade etti.Gürdoğan, Doğu Karadeniz'in de salyangoz ihracatında önemli bir potansiyel oluşturduğuna dikkati çekerek, bölgeden yapılan ihracatın 7 milyon 261 bin 557 dolara ulaştığını aktardı.'un da deniz salyangozu ihracatında ön planda olduğunu anlatan Gürdoğan,'de en fazla deniz salyangozu ihracatının Trabzon merkezli firmalar tarafından yapıldığını kaydetti.Gürdoğan, ihracatın daha da artmasını beklediklerine işaret ederek, şunları söyledi:"Ürün tedarikinde yaşanan ve avlanma sezonuna tabi tutulan deniz salyangozu için bürokrasi kanalında yaşanan sorunların ortadan kalkması, ihracatı daha da üst noktalara ulaştıracaktır. 1 Nisan-30 Ağustos tarihleri arasında getirilen avlanma yasağı nedeniyle ihracatçının ürün tedarik edememesi, 6 ay boyunca tesislerin kapalı olması, ihracatın istenilen potansiyele ulaşmasını engellemektedir."dışında'de sahili olan hiçbir ülkenin bu şekilde kısıtlama getirmediğini belirten Gürdoğan, alıcıların 12 ay düzenli ve yeterli sevkiyat yapabilen satıcıları tercih ettiğini de sözlerine ekledi.