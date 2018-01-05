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Türk savaş gemisi, Kardak yakınındaki Yunan savaş gemisini kovaladı

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras yarın Bodrum’a 12 mil uzaklıktaki Kilimli (Kalimnos) Adası’nda katılacağı dini törenler öncesi, Kardak kayalıkları ile yakınındaki Kalimnos Adası’nda ve çevresinde askeri hareketlilik yaşanıyor. Saat 16.00'da bölgeye gelen Türk savaş gemisi, Kardak'a yakın olan Yunan savaş gemisini uzaklaştırdı

Türk savaş gemisi, Kardak yakınındaki Yunan savaş gemisini kovaladı
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın yarın sabah, Bodrum’a 12 mil uzaklıktaki Yunan adası Kilimli’yi (Kalimnos), Savunma Bakanı Panos Kammenos ile birlikte ziyaret edeceği öğrenildi. Çipras’ın yarın saat 10.00’da helikopterle Kalimnos havalimanına gideceği, orada Belediye Başkanı İoannis Galouzis ve meclis üyeleri tarafından karşılanacağı belirtildi.

Çipras’ın Kilimli Meydanı’ndaki kutlamalara katılarak, Kutsal Haç’ın denizden çıkarılış törenini izleyeceği, kendisine Kilimli Belediyesi tarafından ’Fahri Hemşehri’ beratının takdim edileceği öğrenildi.
 

SAVUNMA BAKANI’NIN KARDAK’A GİDECEĞİ İDDİASI


Yunanistan’daki bazı yayın organlarında ise Çipras ve Savunma Bakanı Panos Kammenos’un törenlerden sonra Didim’ in karşısındaki Farmakonisi (Bulamaç) Adası’na gideceği, öğle saatlerinde ise helikopter veya sahil güvenlik botuyla, Türkiye ve Yunanistan arasında kriz çıkartan, Gümüşlük Mahallesi’ne 4.5 mil uzaklıktaki Kardak kayalıklarını ziyaret etmesinin beklendiği belirtildi.

Çipras’ın ziyareti öncesinde Yunan savaş gemileri ile sahil güvenlik botlarının, Kilimli Adası ile Kardak kayalıklarında ve kayalıklara 2 mil uzaklıktaki Kalimnos Adası etrafındaki hareketliliğinin ve devriye nöbetinin arttığı görüldü. Saat 13.00 sıralarında bir Yunan Sahil Güvenlik botunun, Kardak kayalıklarına 200 metre kadar yaklaşması, ardından Kalimnos Adası’ndaki askeri birlikte hareketlilik yaşanması da dikkat çekti.


TÜRK SAVAŞ GEMİSİ YUNAN GEMİSİNİ UZAKLAŞTIRDI


Saat 16.00'da bölgeye gelen Türk savaş gemisi, Kardak kayalıklarına yakın olan Yunan savaş gemisini uzaklaştırdı. Yaşanan sıcak saatler, anbean DHA kamerasına yansıdı. Komşunun gemisi, Kilimli Adası önlerine, Yunan sularına çekildi. Türk savaş gemisi ise Didim istikametinde yoluna devam etti.

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)


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