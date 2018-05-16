Personeli için güvenliği sağlamak isteyen Türk Silahlı Kuvvetleri telefon üretmeye hazırlanıyor.





Peki, Türk Silahlı Kuvvetleri telefon üretimine ne zaman başlayacak ve özellikleri nasıl olacak? Ülkemizde bylock gibi terör örgütlerinin kullandığı mesajlaşma uygulamalarının birçok kuruma sıçraması, güvenlik konusunda açıklarımızın olduğunu gözler önüne sermişti.





Savunma ve silah teknolojilerine yapılan yatırımlar şimdiler de TSK personelinin güvenliğini sağlamaya yönelmiş durumda. TSK’nın üreteceği telefonlara muhtemelen açık kaynak kodlu olan Android’in çok özelleştirilmiş bir sürümü olacak. Doğrudan ve dolaylı olarak uygulama yüklenmesinin engelleneceği bu telefonlarda, görüşmelerin kayıt altında olacağı da düşünülüyor. arasındaki mesajlaşma için de SMS veya WhatsApp gibi mesajlaşma uygulamalarının yerine uçtan uca şifreli özel bir mesajlaşma uygulamasının geliştirileceği söyleniyor.