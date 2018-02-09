Türk sinema tarihinde bir ilk! Yerli filmler para bastı ​

Türkiye'de sinema salonları yılın ilk 5 haftasında yerli filmlerle adeta para bastı. Bu dönemde 13 yerli film gösterime girerken yerli filmlerin hasılatı 133 milyon lirayı aştı. Yılın ilk 5 haftasında yerli filmlere giden kişi sayısı ise 11 milyon kişiye ulaştı.
ARİFV216'YI 4,7 MİLYON KİŞİ İZLEDİ
İlk 5 haftada yerli filmler arasında ArifV216
öne çıktı. 11 milyon biletin 4.7 milyon adeti bu film için kesildi. Cem Yılmaz ve Ozan Güven’in başrollerini paylaştığı film 60 milyon liradan fazla hasılat yapmayı başardı.
DELİHA İKİNCİ SIRADA
İlk 5 haftada en çok izlenen yerli film ise Deliha
2 oldu. Film 1.8 milyon izleyici ve 22 milyon lira hasılat ile ilk 5 haftanın en çok izlenen ikinci yerli filmi oldu.
ENES BATUR DA 1 MİLYON BARAJINI GEÇTİ
Yılın ilk 5 haftasında 1 milyon izleyici barajını geçen bir diğer yerli yapım ise Enes Batur: Hayal mi Gerçek mi
oldu. Film 1.3 milyon izleyici ve 16.4 milyon lira hasılat elde etmeyi başardı.
AİLE ARASINDA 62 MİLYON TL HASILAT YAPTI
1 Aralık 2017 tarihinde gösterime giren Aile Arasında ise hala seyirci çekmeye devam ediyor. Film iki ayda 5 milyon izleyici ve 62 milyon TL hasılat yapmayı başardı.
Ceyhun KUBURLU / HÜRRİYET
Yusuf Cevahir