Türk spor tarihinde bir ilk! Kayakla Atlama spor dalında olimpiyatlara gidiyoruz

Ülkemizin Kayakla Atlama
spor dalında olimpiyat tarihinde ilk kez temsil edileceği PyeongChang 2018
'de, 4 spor dalında toplam 8 Türk sporcu mücadele edecek.
8 SPORCU KATILACAK
Uluslararası Kayak Federasyonu'nun (FIS) bugün duyurduğu isimler ile birlikte netleşen Olimpiyat kadrosu, Alp Disiplini'nde 2, Kayaklı Koşuda 3, Artistik Buz Pateni'nde 2 ve Kayakla Atlamada 1 olmak üzere toplam 8 sporcudan oluşuyor.
İŞTE MÜCADELE EDECEK İSİMLER
PyeongChang 2018'de ülkemizi Kayaklı Koşuda Hamza Dursun
, Ömer Ayçiçek
ve Ayşenur Duman
, Alp Disiplini
'nde Serdar Deniz
ve Özlem Çarıkçıoğlu
, Kayakla Atlama dalında Fatih Arda İpçioğlu
ve PyeongChang 2018
'e katılma hakkını daha önce 2017 Dünya Şampiyonası'nda aldıkları sonuç ile garantileyen Artistik Buz Pateni Buz Dansı çifti Alper Uçar
ve Alisa Agafonova
temsil edecek.
5 BİN SPORCUNUN KATILIMI BEKLENİYOR
Yaklaşık 5 bin sporcunun katılımının beklendiği PyeongChang 2018 Kış Olimpiyat Oyunları'nda müsabakalar Alp Disiplini, Artistik Buz Pateni, Biatlon, Bobsleigh, Buz Hokeyi, Curling, Kayakla Atlama, Kayaklı Koşu, Kuzey Kombine, Luge, Serbest Stil Kayak, Skeleton, Snowboard ve Sürat Pateni sporlarında yapılacak.
Gizem Yetil