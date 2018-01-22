Türk spor tarihinde bir ilk! Kayakla Atlama spor dalında olimpiyatlara gidiyoruz



8 SPORCU KATILACAK



İŞTE MÜCADELE EDECEK İSİMLER



5 BİN SPORCUNUN KATILIMI BEKLENİYOR

Gizem Yetil

Ülkemizinspor dalında olimpiyat tarihinde ilk kez temsil edileceği'de, 4 spor dalında toplam 8 Türk sporcu mücadele edecek.Uluslararası Kayak Federasyonu'nun (FIS) bugün duyurduğu isimler ile birlikte netleşen Olimpiyat kadrosu, Alp Disiplini'nde 2, Kayaklı Koşuda 3, Artistik Buz Pateni'nde 2 ve Kayakla Atlamada 1 olmak üzere toplam 8 sporcudan oluşuyor.PyeongChang 2018'de ülkemizi Kayaklı Koşudave'ndeve, Kayakla Atlama dalındave'e katılma hakkını daha önce 2017 Dünya Şampiyonası'nda aldıkları sonuç ile garantileyenvetemsil edecek.Yaklaşık 5 bin sporcunun katılımının beklendiği PyeongChang 2018 Kış Olimpiyat Oyunları'nda müsabakalar Alp Disiplini, Artistik Buz Pateni, Biatlon, Bobsleigh, Buz Hokeyi, Curling, Kayakla Atlama, Kayaklı Koşu, Kuzey Kombine, Luge, Serbest Stil Kayak, Skeleton, Snowboard ve Sürat Pateni sporlarında yapılacak.