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Türk Tabipler Birliği yöneticisi 4 kişi daha adliyede

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi'nin dört yöneticisi daha adliyeye getirildi.

Türk Tabipler Birliği yöneticisi 4 kişi daha adliyede
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan TTB Merkez Konseyi üyeleri Raşit Tükel, Hande Arpat, Selma Güngör ve Funda Obuz, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin soruşturmayı yürüten savcıya ifade vermeleri bekleniyor. 

Daha önce adliyeye getirilen TTB Merkez Konseyi üyeleri Mehmet Sezai Berber, Taner Gören, Bülent Nazım Yılmaz ve Dursun Yaşar Ulutaş'ın ise savcılık sorgusuna başlandığı öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin açıklamaları nedeniyle TTB Merkez Konseyi üyeleri hakkında "terör örgütü propagandası" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından soruşturma başlatmış ve 11 kişi gözaltına alınmıştı.

TTB Merkez Konseyi üyesi Sinan Adıyaman, Ayfer Horasan ve Şeyhmus Gökalp geçen hafta adliyeye getirilmiş, savcılık sorgularının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmışlardı.

AA


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