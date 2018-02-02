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Türk Tabipleri Birliği soruşturmasında 13 kişi hakkında gözaltı kararı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) yetkilileri hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 13 kişi hakkında daha gözaltı kararı çıkarıldı.

02 Şubat 2018, Cuma 12:21
Türk Tabipleri Birliği soruşturmasında 13 kişi hakkında gözaltı kararı
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TTB'nin Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin yayınladığı bildiriye destek veren sosyal medya hesaplarını takibe aldı.

Ekipler, bildiri lehine paylaşımalarda bulunduğu tespit edilen ve aralarında HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın danışmanı Songül A. ile Aysu Simge T, Cevahir C, Ali E, avukat Kemal U. ve Sibel T.'nin de bulunduğu 13 şüpheliyi sabah saatlerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına aldı.

Evlerinde arama yapılan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.


"SAVAŞ BİR HALK SAĞLIĞI SORUNUDUR" AÇIKLAMASI YAPILMIŞTI


Birliğin Twitter hesabından Afrin harekatıyla ilgili “Savaş bir halk sağlığı sorunudur” açıklaması yapılmıştı.

Olayla ilgili soruşturma kapsamında TTB'nin 11 yöneticisi gözaltına alınmıştı.


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