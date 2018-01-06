Türk Tarih Kurumu'ndan Fatih Sultan Mehmet açıklaması: Kınıyoruz

PROF.DR. CELAL ŞENGÖR NE SÖYLEMİŞTİ?

Senim Tanay

Kurumun resmi internet sitesinde yer verilen açıklamada T'nun kurulduğundan bugüne kamuoyunu doğru bilgilendirmek, Türk ve Türkiye tarihini ilmi esaslar merkezinde büyük bir ciddiyetle incelemek, Türk kültür mirasını bilimsel olarak araştırıp ortaya koymak, elde edilen belge ve bilgileri tanıtmak ve kamuoyu ile paylaşarak kalıcı hale getirmek amacıyla hareket ettiğine yer verildi.'nun, Türk tarihinin önemli şahsiyetlerinin ilmi ciddiyetten uzak, toplumu ayrıştıran dil ve üslupla tasvirini tasvip etmediği, bu durumu büyük bir esefle karşıladığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:CNN Türk'te Hakan Çelik'e konuşan Prof. Dr. Celal Şengör, “Fatih Müslüman değildi” iddiasında bulunmuştu. Celal Şengör, Osmanlının “cihan imparatorluğu” olarak anılmasına karşı çıkan “Fatih'in Müslümanlığı dahi tartışılıyor. Sekreterine 'Ben Muhammed'in dediklerine inanmıyorum' demiş. Bunu söyleyen Bayazed'in kendisi" diye konuşmuştu.