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Türk Tarih Kurumu'ndan Fatih Sultan Mehmet açıklaması: Kınıyoruz

Prof.Dr. Celal Şengör'ün "Fatih Sultan Mehmet müslüman değildi"  açıklamasına Türk Tarih Kurumu tepki gösterdi. Türk Tarih Kurumu "Fatih Sultan Mehmet’e karşı tevili mümkün olmayan, ecdadı incitici, milletimizi rahatsız eden isnatsız beyanatları kınıyoruz" açıklamasında bulundu

Türk Tarih Kurumu'ndan Fatih Sultan Mehmet açıklaması: Kınıyoruz
Kurumun resmi internet sitesinde yer verilen açıklamada Türk Tarih Kurumu'nun kurulduğundan bugüne kamuoyunu doğru bilgilendirmek, Türk ve Türkiye tarihini ilmi esaslar merkezinde büyük bir ciddiyetle incelemek, Türk kültür mirasını bilimsel olarak araştırıp ortaya koymak, elde edilen belge ve bilgileri tanıtmak ve kamuoyu ile paylaşarak kalıcı hale getirmek amacıyla hareket ettiğine yer verildi.
 
Türk Tarih Kurumu'nun, Türk tarihinin önemli şahsiyetlerinin ilmi ciddiyetten uzak, toplumu ayrıştıran dil ve üslupla tasvirini tasvip etmediği, bu durumu büyük bir esefle karşıladığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Türk Tarih Kurumu, tarihe mal olmuş, tarihi hafızanın şekillenmesinde mutlak etkisi olan devlet adamlarının mesnetsiz itham ve temelsiz isnatlarla karalanmasının maşeri vicdanı yaraladığını belirtmekte, bu gibi durumları takip etmektedir. Türk Tarih Kurumu, bilhassa son günlerde İstanbul’un fethiyle çağ açıp çağ kapamak suretiyle dünya tarihinin akışını değiştiren Müslüman bir Türk hükümdarına, Fatih Sultan Mehmet’e karşı tevili mümkün olmayan, ecdadı incitici, milletimizi rahatsız eden isnatsız beyanatları kınamakta, tarih ilminin büyük bir ciddiyetle tahriften uzak, ilmi düsturlar çerçevesince yapılması gerektiğini kamuoyunun bilgisine sunmaktadır."

PROF.DR. CELAL ŞENGÖR NE SÖYLEMİŞTİ?

CNN Türk'te Hakan Çelik'e konuşan Prof. Dr. Celal Şengör, “Fatih Müslüman değildi” iddiasında bulunmuştu. Celal Şengör, Osmanlının “cihan imparatorluğu” olarak anılmasına karşı çıkan “Fatih'in Müslümanlığı dahi tartışılıyor. Sekreterine 'Ben Muhammed'in dediklerine inanmıyorum' demiş. Bunu söyleyen Bayazed'in kendisi" diye konuşmuştu.


 


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