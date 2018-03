Türk Telekom’dan 5G ile ilgili önemli atak

EN BÜYÜK HEDEF İÇİN 2020 BELİRLENDİ



YAŞAM KALİTESİ ARTACAK

Can Hakman

Türk Telekom, akıllı ulaşım sistemleri alanında 2020 yılı sonrasında tamamen otonom olan araçlarda görülmesi planlanan temel 5G teknolojilerinden biri olan ve kısaca araçtan her şeye iletişim teknolojisi olarak bilinen V2X (Vehicle to Everything) ile ilgili deneme yapan ilk Türk operatörü olduğunu açıkladı. Yapılan bilgilendirmede, Türk Telekom, Nokia ile Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC 2018) yaptığı V2X demosu ile akıllı ulaşım sistemleri alanında 5G teknolojisi sayesinde gelen son derece düşük gecikme süreleri ile yaşam kalitesi yüksek ve güvenli şehirler oluşturulmasına önemli bir katkı sağlamış oldu.Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC 2018) Türk Telekom ve Nokia tarafından hazırlanan V2X demosunda katılımcılar 5G altyapısı üzerinde çalışan akıllı ulaşım sistemlerinin devrede olduğu 2020 yıllarına ait yoğun trafik hareketi bulunan bir metropol kentin sanal caddelerine götürüldü. Kurulan ambulans, otomobiller ve yayalardan oluşan cadde demosunda ambulans sürücüsünün güzergâhındaki tüm diğer araç ve yayalar gözle görülmeden önce algılanarak sürücünün ekranına anlık olarak konum bazlı iletildi. Son derece düşük gecikme sağlayan 5G V2X teknolojisi sayesinde ambulans şoförü, araç içi ekranında kendi güzergâhındaki tüm araç ve yayaların konum bazlı uyarılarını dinamik olarak önceden alarak olası bir kazanın önüne geçtiği durumlar örnekler ile gösterildi. Bu denemeler sayesinde 5G V2X teknolojisi ile yayaların araçlar ile anlık iletişiminin yolu açılmış oldu.Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan Mobil Dünya Kongresi'nde Nokia Standında, Nokia-Türk Telekom işbirliği ile hazırlanan V2X demo alanını ziyaret ederek, 5G teknolojisi ve akıllı ulaşım sistemleri hakkında bilgi aldı. Önlerindeki en büyük hedefin 5G'ye 2020'de geçen bir ülke olmak olduğunu dile getiren Arslan, "Ancak bununla yetinmeyip standartların belirlenmesi dahil bu işin öncüsü olmak. Onun için her platformda bir araya geliyoruz" diye konuştu.Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Doğan, Türk Telekom'un 5G'ye geçiş altyapı hazırlıkları ile aynı zamanda bu altyapıların kullanılacağı dikey sektörler için de ürün ve servis geliştirme çalışmalarına devam ettiğini söyledi. Bu kapsamda hem yerel hem de küresel anlamda dünyanın en iyileriyle işbirliğine devam ettiklerini belirten Doğan, "5G V2X teknolojisinin altyapı çalışmalarını Nokia ile gerçekleştirdik. Nokia ile gerçekleştirdiğimiz V2X demosu ile 5G akıllı ulaşım sistemleri alanında çalışmalarımızı bir adım öteye taşıdık. Yeni nesil akıllı ulaşım sistemlerinde hedeflenen; birbirine bağlanan araçlar, akıllı şehir altyapısı, ulaşım altyapısı, yollar, köprüler, trafik işaret ve işaretçileri için standardizasyon ve sistemlerin birlikte çalışabilirliğidir. Geliştirdiğimiz sistem sayesinde daha düzenli, güvenli ve ekonomik ulaşım imkanı sağlanabilmektedir. V2X teknolojisi ile araçların güzergâhındaki diğer araçlarla, yayalarla ve tüm akıllı ulaşım sistemleri haberleşerek bir iletişim ağı oluşturmuş oluyoruz. Bu ağdan alınan bilgiler ile daha güvenli, çevreci, verimli ve konforlu bir trafik ortamı sağlıyoruz" diye konuştu.5G ile yaşanacak küresel teknoloji dönüşümünün en çok hissedileceği sektörlerin başında otomotiv ve akıllı ulaşım sistemleri geliyor. Şu an sektördeki araçlarda sürüşü kolaylaştıran ve daha güvenli hale getiren yarı-otonom teknolojiler sunulmaya başlandı. 2020 yılı sonrasında tamamen otonom araçlarında görülmesi planlanıyor. 5G ile gelecek son derece düşük gecikme süreleri, yüksek kapasite ve hız ile yeni nesil Akıllı Ulaşım sistemlerinin gereksinimleri karşılanmış olacak.Nokia Türkiye Ülke Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kırçuval ise şunları söyledi: "Şirketimiz, Türk Telekom ile yürüyen işbirliğimizden gurur duymaktadır. Bugün burada, sayısallaşmanın kent yaşamını ve insanların hayatını nasıl değiştirebileceği hakkında fikir veren bir uygulamayı birlikte gösterdik. Hiç şüphesiz bu teknolojiler, sayısal dönüşümün bir sonraki adımı olarak, yakın gelecekte Türk Telekom'un desteğiyle Türkiye'de uygulamaya konulacaktır".Akıllı ulaşım sistemlerinin, akıllı şehir çözümleri ile entegre olarak kullanılması yaşam kalitesi yüksek ve güvenli şehirler oluşturulmasına da önemli katkılar sağlayacağı belirtilirken; akıllı ulaşım sistemleri, trafikten kaynaklı zaman kaybını, kaza sayısını ve yol çalışmalarından kaynaklanan gecikmeleri büyük oranda azaltıyor. Trafik süresinin azalmasından dolayı karbon emisyonu düşüyor. Olağanüstü durumlarda trafik kapasitesinin kontrol edilebilmesi ve yönlendirilebilmesine kadar birçok faydası oluyor.5G konusundaki temel standardizasyon kuruluşlarından 3GPP'nin çalışmalarını tamamladığı Release (Sürüm) 14 ile başlayan ve ileriki sürümler ile standartlaştırma çalışmaları devam eden V2X, Vehicle-to-everything, kısaca 'araçtan her şeye iletişimi' teknolojisinin denemelerine başlandığı ve 2018 yılında devam edildiği açıklandı.V2X (Vehicle to Everything) teknolojisi sayesinde ulaşılması hedeflenen faydalar şöyle sıralandı: Yeni nesil akıllı ulaşım sistemlerinde hedeflenen; birbirine bağlanan araçlar, akıllı şehir altyapısı, ulaşım altyapısı, yollar, köprüler, trafik işaret ve işaretçileri için standardizasyon ve sistemlerin birlikte çalışabilecek. Bu sistemler ile daha düzenli, güvenli ve ekonomik ulaşım imkanı sağlanabilecek.5G ile yaşanacak değişimin en çok hissedileceği sektörlerin başında otomotiv ve akıllı ulaşım sistemleri geliyor. Şu an sektördeki araçlarda sürüşü kolaylaştıran ve daha güvenli hale getiren yarı-otonom teknolojiler sunulmaya başlandı. 2020 yılı sonrasında tamamen otonom araçların da görülmesi planlanıyor.5G ile gelecek son derece düşük gecikme süreleri, yüksek kapasite ve hız ile yeni nesil akıllı ulaşım sistemlerinin ihtiyaçları karşılanmış olacak.V2X teknolojisi ilearaçların güzergahındaki diğer araçlarla, yayalarla ve tüm akıllı ulaşım sistemleri haberleşerek bir iletişim ağı oluşturulacak. Bu ağdan alınan bilgiler ile daha güvenli, çevreci, verimli ve konforlu bir trafik ortamı sağlanabilecek.