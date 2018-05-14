Türkiye’nin en büyük şirket spor organizasyonunda 5 bin sporcu mücadele etti. Efsanevi futbolcular Oğuz Çetin ve Tugay Kerimoğlu’nun forma giydiği halı saha maçı gözlerin pasını sildi. detay Türk Telekom’un bu yıl 8.sini düzenlediği Türk Telekom Spor Olimpiyatları 2018 4 gün boyunca takımların kıyasıya mücadelelerine sahne oldu. Kendi bölgelerindeki mücadeleleri kazanarak Ankara’ya gelmeye hak kazanan takımlar 6 ayrı branşta ter döktü.

Çeyrek final, yarı finaller derken organizasyonda dün finaller günüydü. Voleybol kadınlarda şampiyonluk mücadelesini yakından takip edenlerden biri de 5 yaşındaki Duru Yöndem’di. Kah annesinin kucağında izledi karşılaşmayı kah tezahürat yaptı. Şampiyonluk sayısı gelince saha içindeki kutlamalara o da katıldı.

Anneler günü hediyesi oldu. 4 Günlük olimpiyatlarda sporcular ve aileleri eğlenmekten de geri durmadı. Dışarıda eğlence, içeride ise kıyasıya mücadele vardı.

Basketbol’da iki Ankara ekibinin mücadelesinde, Genel Müdürlük takımı kupaya uzanmayı bildi.

Olimpiyatların final mücadelesinden önce ise merakla beklenen bir karışlaşma vardı. Türk Futbolu’nun unutulmaz isimlerinden Oğuz Çetin ve Tugay Kerimoğlu’nun forma giydiği halı saha maçı... Her iki isim de niçin unutulmaz olduklarını, aradan onca yıl geçmesine rağmen sergiledikleri futbolla gösterdi. Oğuz Çetin de Tugay Kerimoğlu da maç boyunca futbol resitali sundu.

Tugay Kerimoğlu 4 günlük serüvenin son maçı ise erkekler futbol kategorisindeydi. Ankara – İstanbul mücadelesinde kazanan İstanbul ekibi oldu. sahaya girsinler Türkiye’nin en büyük şirket spor organizasyonu şampiyonlar için düzenlenen ödül töreniyle son buldu.