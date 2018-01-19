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Türk yapımı Adı Aşk filmi Arap rüzgârı estirecek

Türk dizi ve sinema filmleri Arap ülkelerinde büyük beğeniyle izlenirken, İnsert Yapım bir yeniliğe imza attı ve Arap dünyasının yıldızlarını bir Türk filminde bir araya getirdi. Ünlü Faslı oyuncu Mariam Hussein ve Mustafa Yabaş’ın başrolerini paylaştığı Adı Aşk filmi 26 Ocak’ta Türkiye’de vizyona giriyor

Türk yapımı Adı Aşk filmi Arap rüzgârı estirecek
Milyonlarca hayranı olan birbirinden ünlü Arap oyuncuların rol aldığı Adı Aşk filminin çekimleri Çanakkale’de gerçekleşti. Çekimlerin 4 hafta sürdüğünü söyleyen Eyüp Dirlik özel bir filme imza attıklarını söyledi. Filmde, Cristiano Ronaldo ve Angelina Jolie gibi dünya yıldızlarının da rol alacağı Türk dizisinde rol alacak Mustafa Yabaş da filmde yeteneklerini sergiliyor. Ayrıca Kurtlar Vadisi Pusu, Dabbe, O Şimdi Mahkum ve Reis Bey gibi büyük yapımlarda yer alan oyuncu ve müzisyen Ümit Acar da filmin kadrosunu güçlendiren en önemli isimlerden.

Türkçe alt yazılı olarak vizyona girecek Adı Aşk filmi için Araplar’ın Türkiye’de yoğun olarak yaşadığı Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adıyaman, Hatay, Kilis, Mardin ve Adana gibi illerde özel gösterimler yapılacak. Özellikle Suriyeli mültecilerin de hayran oldukları sanatçıları izleyebilmeleri için belediyelerle iletişim halinde olduklarını söyleyen Dirlik, “Belediyelerin bize sağladığı imkanlar dahilinde filmimizi mültecilerle de buluşturacağız. Mülteci kamplarında da gösterimler düzenlemeyi planlıyoruz” dedi.


FİLMİN KONUSU:


Yıllar önce ayrıldığı Çanakkale'ye geri dönen Levent eski dostlarıyla hasret giderirken, İstanbul’da yaşayan Zeynep ise arkadaşları Aslı, Murat ve Engin'in ısrarıyla kafasının dağıtmak için Çanakkale’ye bir tatile gider. Tatil boyunca Zeynep’in ilgisini çekmeye çalışan Engin, sahilde oldukları bi an Zeynep’in yaralanmasına neden olur. Engin panikleyip kaçtığında ise Zeynep'i sahilde yürüyüş yapan Levent bulur. Bu tatsız karşılaşma sonrasında ikilinin arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşür. Ancak İstanbul’dan aldığı haberden sonra geri dönme vaadiyle giden Zeynep’ten uzun süre haber gelmeyince, Levent aramalara başlar. Yılların sonunda Levent, Zeynep’in ortadan kayboluşunun asıl nedenini öğrenecektir.


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