Türk yapımı Adı Aşk filmi Arap rüzgârı estirecek

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Elif Bayram

Milyonlarca hayranı olan birbirinden ünlü Arap oyuncuların rol aldığıfilminin çekimleri Çanakkale’de gerçekleşti. Çekimlerin 4 hafta sürdüğünü söyleyen Eyüp Dirlik özel bir filme imza attıklarını söyledi. Filmde, Cristiano Ronaldo ve Angelina Jolie gibi dünya yıldızlarının da rol alacağı Türk dizisinde rol alacakda filmde yeteneklerini sergiliyor. Ayrıcay gibi büyük yapımlarda yer alan oyuncu ve müzisyenda filmin kadrosunu güçlendiren en önemli isimlerden.Türkçe alt yazılı olarak vizyona girecek Adı Aşk filmi için Araplar’ın Türkiye’de yoğun olarak yaşadığı Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adıyaman, Hatay, Kilis, Mardin ve Adana gibi illerde özel gösterimler yapılacak. Özellikle Suriyeli mültecilerin de hayran oldukları sanatçıları izleyebilmeleri için belediyelerle iletişim halinde olduklarını söyleyen Dirlik, “Belediyelerin bize sağladığı imkanlar dahilinde filmimizi mültecilerle de buluşturacağız. Mülteci kamplarında da gösterimler düzenlemeyi planlıyoruz” dedi.Yıllar önce ayrıldığı Çanakkale'ye geri dönen Levent eski dostlarıyla hasret giderirken, İstanbul’da yaşayan Zeynep ise arkadaşları Aslı, Murat ve Engin'in ısrarıyla kafasının dağıtmak için Çanakkale’ye bir tatile gider. Tatil boyunca Zeynep’in ilgisini çekmeye çalışan Engin, sahilde oldukları bi an Zeynep’in yaralanmasına neden olur. Engin panikleyip kaçtığında ise Zeynep'i sahilde yürüyüş yapan Levent bulur. Bu tatsız karşılaşma sonrasında ikilinin arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşür. Ancak İstanbul’dan aldığı haberden sonra geri dönme vaadiyle giden Zeynep’ten uzun süre haber gelmeyince, Levent aramalara başlar. Yılların sonunda Levent, Zeynep’in ortadan kayboluşunun asıl nedenini öğrenecektir.