Türk yapımı 'western' film 'Belalılar'ı yalnızca 85 kişi izledi

HASILAT SADECE BİN LİRA!

Çiğdem Saltık

İtalyanlar çeker de Türkler geri kalır mı!ı, Türk oyuncularlaisminde birçekti. Ekibin amacı; İspanya'da düzenlenen'nde ödül almaktı.Çekimler Çınarcık, Tuz Gölü gibi mekanlarda yapıldı. Hatta ekip, efsane film İyi Kötü Çirkin'in platosunu da altı gün kullandı. Ancak Türk izleyici filme ilgi göstermedi. İki hafta önce vizyona giren filme 85 kişi bilet aldı. Hasılat ise şimdilik sadece 1.061 lira.Filmin bazı sahneleri Türkiye'de, bazıları ise İyi Kötü Çirkin'in çekildiği İspanya'daki Tabernas kasabasında çekildi. Filmin girişinde El Turko Western yazısı yer alıyor.