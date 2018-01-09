Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

SON DAKİKA

Türk yapımı 'western' film 'Belalılar'ı yalnızca 85 kişi izledi

Yönetmen Hasan Karcı tarafından çekilen 'Belalılar' isimli western filmi iki haftada 85 kişi tarafından izlendi. Büyük umutlarla çekilen filmin hasılatı ise bin lira oldu

09 Ocak 2018, Salı 16:09
Türk yapımı 'western' film 'Belalılar'ı yalnızca 85 kişi izledi
İtalyanlar çeker de Türkler geri kalır mı!

Yönetmen Hasan Karcı, Türk oyuncularla Belalılar/Alborotadores isminde bir western filmi çekti. Ekibin amacı; İspanya'da düzenlenen 7. Almeria Western Film Festivali'nde ödül almaktı.

HASILAT SADECE BİN LİRA!

Çekimler Çınarcık, Tuz Gölü gibi mekanlarda yapıldı. Hatta ekip, efsane film İyi Kötü Çirkin'in platosunu da altı gün kullandı. Ancak Türk izleyici filme ilgi göstermedi. İki hafta önce vizyona giren filme 85 kişi bilet aldı. Hasılat ise şimdilik sadece 1.061 lira.

Filmin bazı sahneleri Türkiye'de, bazıları ise İyi Kötü Çirkin'in çekildiği İspanya'daki Tabernas kasabasında çekildi. Filmin girişinde El Turko Western yazısı yer alıyor. 



SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Hazım Körmükçü kimdir? Eski eşi Hilal Özdemir kim?

Hazım Körmükçü kimdir? Eski eşi Hilal Özdemir kim?
Hazım Körmükçü ile Hilal Özdemir canlı yayında hesaplaştı!

Hazım Körmükçü ile Hilal Özdemir canlı yayında hesaplaştı!
Hakan Peker de estetik yaptırdı (Hakan Peker'in son haline bakın)

Hakan Peker de estetik yaptırdı (Hakan Peker'in son haline bakın)
Ziynet Sali, Tolga Temiz ile aşk yaşadığı iddialarını yalanladı

Ziynet Sali, Tolga Temiz ile aşk yaşadığı iddialarını yalanladı
Yeşim Salkım'dan Seda Sayan'a: Benim reytingim Gülben'den daha fazla

Yeşim Salkım'dan Seda Sayan'a: Benim reytingim Gülben'den daha fazla
Demet Akalın'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ay Allah'ına kurban be!

Demet Akalın'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ay Allah'ına kurban be!
Arif V 216 filmi hakkında suç duyurusu

Arif V 216 filmi hakkında suç duyurusu
Yapımcı Servet Aksoy eşi Ebru Aksoy'dan boşandı

Yapımcı Servet Aksoy eşi Ebru Aksoy'dan boşandı
Tuğba Özay : Bak koçum diyerek söze başladı

Tuğba Özay : Bak koçum diyerek söze başladı
Son dakika... Seren Serengil, Gülben Ergen'i programına çıkaran Seda Sayan'ı sildi

Son dakika... Seren Serengil, Gülben Ergen'i programına çıkaran Seda Sayan'ı sildi
Çoluk- çocuk tatil

Çoluk- çocuk tatil