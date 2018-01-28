Türkçe dahil 32 dil biliyor

Yunan Yannis İkonomu (23), Avrupa’nın en çok dil bilen insanı

Türkçe dahil 32 dil biliyor
Girit doğumlu olan İkonomu, Türkçe dahil 32 dil biliyor. ‘Portekiz’den Çin Seddi’ne kadar seyahat ettiğimde tüm ülkelerin insanlarıyla kendi dillerinde konuşabilirim” diyor.

Hürriyet'in haberine Yorgo Kırbaki'nin haberine göre İkonomu, Selanik Üniversitesi Dil Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Columbia Üniversitesi’nde Ortadoğu Dilleri ve Kültürleri eğitimi gördü.

1995 yılından beri Brüksel’de yaşıyor ve AB Komisyonu’nda tercüman olarak çalışıyor.

İkonomu aralarında Türkçe, Kürtçe, Rusça, Ermenice, eski Yunanca, Latince dahil 32 dil biliyor.

16 dilde akıcı bir şekilde konuşabiliyor, yazabiliyor.
 


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