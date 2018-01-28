Türkçe dahil 32 dil biliyor

Nazlı Erdol

doğumlu olan İkonomu,dahil 32 dil biliyor. ‘’denne kadar seyahat ettiğimde tüm ülkelerin insanlarıyla kendi dillerinde konuşabilirim” diyor.Hürriyet'in haberine Yorgo Kırbaki'nin haberine göre İkonomu,Dil Fakültesi’nden mezun olduktan sonrande Ortadoğu Dilleri ve Kültürleri eğitimi gördü.1995 yılından beri’de yaşıyor ve’nda tercüman olarak çalışıyor.İkonomu aralarındadahil 32 dil biliyor.16 dilde akıcı bir şekilde konuşabiliyor, yazabiliyor.