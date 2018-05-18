Turkcell, Dergilik indirene 1 GB internet hediye edecek

Turkcell açıklamasına göre, kampanya kapsamında, iş dünyasından hobiye, modadan spora, dekorasyondan mutfağa, yaşamdan eğlenceye kadar birçok dergi ve gazeteyi tek bir uygulamada birleştiren Dergilik'i indirip ilk defa giriş yapan kullanıcılar, 1 gigabayt hediye internet kazanacak.

Kullanıcılar, hediye edilen interneti istedikleri şekilde kullanabilecek.

Turkcell'in Türkiye'de başlattığı dijital dönüşümün en önemli adımlarından biri olan Dergilik uygulamasında, çok sayıda yayın tek bir dijital platformda okuyucularla buluşuyor.

Verilere göre, uygulama aracılığıyla nisan ayında 3,2 milyon dergi ve 816 bin gazete okundu. Şu ana kadar telefon ve tabletine Dergilik uygulamasını indiren kullanıcılar, 2018 başından bu yana yaklaşık 16,8 milyon yayına tek bir platform üzerinden ulaştı. Öte yandan nisan ayı itibarıyla Dergilik uygulamasını kullanan kişi sayıcı 7,2 milyona erişti.

Dergilik'ten erişilebilen yayın sayısı her geçen gün artarken, uygulama üzerinden 558 dergi ve 95 gazete, online olarak cep telefonu ve tabletlerden okunabiliyor.