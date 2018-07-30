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Turkcell Global Bilgi ve Katılım Emeklilik'ten işbirliği

Katılım Emeklilik, çağrı merkezi hizmetleri için Türkiye’nin müşteri deneyimi çözümleri merkezi Turkcell Global Bilgi’yi tercih etti.

30 Temmuz 2018, Pazartesi 00:35
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Bireysel emekliliğin yanı sıra hayat sigortası, ferdi kaza sigortası ve sağlık sigortası alanlarındaki ürünleri ile Katılım Emeklilik’in tüm müşteri hizmetleri bundan böyle Turkcell Global Bilgi çatısı altında yönetilecek. Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “Müşteri hizmetlerinde yenilikçi bir anlayışı ortaya koymayı hedeflediğimiz için Turkcell Global Bilgi ile iş birliği yapıyoruz” dedi.

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